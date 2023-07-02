Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mendadak Mati Mesin saat Melintasi Rel, Mobil Tertabrak KA di Pasuruan

Jaka Samudra , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |23:37 WIB
Mendadak Mati Mesin saat Melintasi Rel, Mobil Tertabrak KA di Pasuruan
Minibus tertabrak KA di Pasuruan. (Ilustrasi/Okezone)
PASURUAN – Mobil minibus Daihatsu Xenia ringsek tertabrak kereta api (KA) Pandalungan di pelintasan tanpa palang, Kabupaten Pasuruan, Minggu (2/7/2023). Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, sopir minibus terluka sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Dari informasi yang diperoleh, kecelakaan berawal saat Daihatsu Xenia melintas di pelintasan tanpa palang di Desa Beji, dari arah barat ke selatan. Mobil tersebut dikendarai M Luky Jantan Anjaya (38), warga Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil.

Saat melintas rel, mesin mobil mendadak mati. Tak lama berselang, melaju KA Pandalungan rute Jember- Jakarta.

Mobil kemudian tertabrak KA hingga tersangkut di tiang rambu rel. Kondisi mobil yang akan dikembalikan ke pemilik rental ringsek. Sopir mobil mengalami luka-luka.

Seorang saksi mata, Rokhim, menduga sopir kurang hati-hati saat berkendara.

