Buruh Relawan Ganjar Gelar Penyuluhan Kesehatan Bersama Pekerja Perempuan

BANDUNG BARAT - Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk buruh perempuan di Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 200-an buruh perempuan dari berbagai pabrik di Padalarang itu juga diadakan tes IVA (inspeksi visuam asam asetat) secara gratis.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kesehatan reproduksi buruh perempuan.

“Kami terinspirasi dari Pak Ganjar Pranowo yang selalu mencontohkan agar rakyat Indonesia selalu hidup sehat. Sebab, bangsa yang sehat akan mendorong produktivitas meningkat,” ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (2/7/2023).

Menurut Lukman, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pembukaan Posko GBB untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Desa Tagogapu.

“Harapannya kegiatan ini dapat mendorong perluasan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI, khususnya di Desa Tagogapu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,” ujar dia.

Senada dengan Lukman, Ketua Dewan Pembina GBB, Feri Indrianto menambahkan bahwa mereka saat ini berfokus pada sosialisasi di tataran akar rumput di kantong kantong buruh.

"Ya, saat ini GBB fokus melakukan canvassing akar rumput di kantong-kantong buruh, baik formal dan informal. Output dari canvassing ini adalah menyiapkan struktur pemenangan di basis maupun tingkat perusahaan-perusahaan," ujar Feri Indrianto.