Hadapi Era Digital, Santri Ganjar Bekali Milenal Sumsel Kemampuan Desain Grafis

OKI- Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Selatan membekali Santri milenial di Pondok Pesantren Yasinda, Desa Tugu jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, dengan pelatihan desain grafis, pada Minggu (2/7/2023).

Pelatihan desain grafis ini untuk menghadapi semakin ketatnya persaingan era society 5.0. Karena tak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi informasi yang kian pesat membuat desain grafis memiliki peran cukup penting di berbagai aspek.

“Misalnya saja untuk mendorong penjualan suatu produk, pemasaran, periklanan, hingga konten visual. Maka, skill kekinian seperti inilah yang diperlukan untuk para santri milenial,” ujar Koordinator Wilayah SDG Sumsel, Samsul Bahri.

Dikatakannya, tujuan dari pelatihan desain grafis ini agar seluruh santri yang ada di pondok pesantren ini bisa menguasai bidang IT khususnya di bidang desain grafis. Agar mereka bisa mengikuti zaman era digital seperti sekarang ini.

Para santri milenial begitu fokus memperhatikan setiap materi yang disampaikan oleh Eko Setiawan selaku mentor, meliputi pengenalan prinsip dasar, aplikasi, elemen dasar, warna dalam desain, hingga outputnya.

BACA JUGA: Ganjar Sejati Edukasi Warga Depok Syariat Potong Hewan Kurban

Secara bergantian, santri putra dan putri mengikuti pelatihan desain grafis itu di dalam ruang kelas. Tersedia pula laptop agar santri bisa mencoba secara langsung membuat desain poster.

"Ini sebenarnya dari pihak pondok pesantren meminta untuk dilaksanakan nya pelatihan desain grafis karena di pondok ini belum ada pelatihan tersebut untuk para santri," jelas Samsul.

Dia berharap, pelatihan ini dapat memotivasi santri supaya lebih mengembangkan kreativitas dan kemampuan mendesain, sehingga menjadi peluang usaha untuk meningkatkan ekonominya di masa mendatang.

SDG Sumsel juga melakukan doa bersama untuk kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menyisipkan harapan agar Ganjar Pranowo diberikan kelancaran dalam kontestasi pemilu 2024.