Ban Meledak, Bus Tabrak Pembatas Jalan dan Terbakar Tewaskan 25 Orang

INDIA - Ledakan ban menyebabkan sebuah kecelakaan bus karena kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta terbakar, menewaskan 25 orang di India barat pada Sabtu (1/7/2023).

Petugas polisi Sunil Kadasne mengatakan kepada kantor berita Press Trust of India bahwa 33 orang berada di dalam bus ketika kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 01:30 (16:00 ET) di jalan raya di distrik Buldhana di negara bagian Maharashtra. Delapan orang yang selamat dibawa ke rumah sakit.

Bus itu diketahui menuju ke kota Pune dari Nagpur, kota lain di negara bagian itu.

Kecelakaan jalan raya yang mematikan sering terjadi di India, seringkali karena pengemudi yang sembrono, jalan yang tidak dirawat dengan baik, dan kendaraan yang sudah tua. Lebih dari 110.000 orang tewas setiap tahun dalam kecelakaan lalu lintas di seluruh India.