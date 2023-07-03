Polandia Ingin Ambil Bagian di Senjata Nuklir NATO, Rusia Angkat Bicara

MOSKOW – Rusia angkat bicara setelah Polandia berencana mengambil bagian dalam program Berbagi Nuklir Pasukan Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan kepada TASS, potensi penyebaran senjata nuklir ke Polandia dapat mendorong negara itu untuk menggunakannya.

"Satu-satunya bahaya yang timbul dari permintaan untuk menyebarkan senjata nuklir ke Polandia adalah bahwa senjata tersebut akan digunakan,” terangnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Polandia Morawiecki mengumumkan bahwa Warsawa ingin bergabung dengan program Berbagi Nuklir NATO di tengah niat Rusia untuk menyebarkan senjata nuklir taktis ke Belarusia.

Sementara itu, berbicara selama konferensi pers online pada Jumat (30/6/2023), Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang negosiasi semacam ini. Namun, dia menggarisbawahi bahwa AS tidak melihat niat Rusia untuk menggunakan nuklir di tengah krisis Ukraina.