Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polandia Ingin Ambil Bagian di Senjata Nuklir NATO, Rusia Angkat Bicara

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |08:49 WIB
Polandia Ingin Ambil Bagian di Senjata Nuklir NATO, Rusia Angkat Bicara
Senjata nuklir (Foto: Kantor Pers Kementerian Pertahanan Rusia via AP)
A
A
A

MOSKOWRusia angkat bicara setelah Polandia berencana mengambil bagian dalam program Berbagi Nuklir Pasukan Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan kepada TASS, potensi penyebaran senjata nuklir ke Polandia dapat mendorong negara itu untuk menggunakannya.

"Satu-satunya bahaya yang timbul dari permintaan untuk menyebarkan senjata nuklir ke Polandia adalah bahwa senjata tersebut akan digunakan,” terangnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Polandia Morawiecki mengumumkan bahwa Warsawa ingin bergabung dengan program Berbagi Nuklir NATO di tengah niat Rusia untuk menyebarkan senjata nuklir taktis ke Belarusia.

Sementara itu, berbicara selama konferensi pers online pada Jumat (30/6/2023), Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang negosiasi semacam ini. Namun, dia menggarisbawahi bahwa AS tidak melihat niat Rusia untuk menggunakan nuklir di tengah krisis Ukraina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031460/korsel-dituding-beli-drone-dari-polandia-untuk-perluas-hubungan-pembelian-senjata-8NUcFcKTls.jpg
Korsel Dituding Beli Drone dari Polandia untuk Perluas Hubungan Pembelian Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987840/polandia-tuntut-penjelasan-usai-tuduh-serangan-rudal-rusia-masuk-wilayah-udaranya-lC3gdoiJTQ.jpg
Polandia Tuntut Penjelasan Usai Tuduh Serangan Rudal Rusia Masuk Wilayah Udaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/18/2977286/polandia-tahan-warga-rusia-yang-dituduh-anggota-isis-CiQJrtOYHO.jpg
Polandia Tahan Warga Rusia yang Dituduh Anggota ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/18/2951413/kisah-bangsawan-polandia-yang-jadi-mata-mata-favorit-winston-churchill-ux0Cc63Agd.jpg
Kisah Bangsawan Polandia yang Jadi Mata-Mata Favorit Winston Churchill
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937505/donald-tusk-ditunjuk-jadi-baru-pm-polandia-FYPbgreC1u.jpg
Donald Tusk Ditunjuk Jadi Baru PM Polandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/18/2907817/uskup-polandia-mengundurkan-diri-setelah-terlibat-skandal-pesta-seks-di-gereja-XivqHiljx6.jpg
Uskup Polandia Mengundurkan Diri Setelah Terlibat Skandal Pesta Seks di Gereja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement