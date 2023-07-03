Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apa yang Dilakukan Orang Amerika Pada Tanggal 4 Juli?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:42 WIB
Apa yang Dilakukan Orang Amerika Pada Tanggal 4 Juli?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA- Apa yang dilakukan orang Amerika pada setiap tanggal 4 Juli merupakan hari kemerdekaan.

Sebagaimana telah diketahui, Amerika Serikat berdiri pada 4 Juli tahun 1776. Pada hari tersebut, secara resmi Negara Paman Sam mendeklarasikan kemerdekaan mereka dan menyatakan diri telah bebas dari koloni Inggris.

Seperti halnya di Indonesia, Amerika Serikat juga memiliki tradisi tersendiri untuk merayakan hari kemerdekaannya.

Apa yang dilakukan orang Amerika pada setiap tanggal 4 Juli adalah dengan sebuah perayaan kembang api, parade, konser, hingga berkumpul bersama seluruh anggota keluarga pada 4 Juli.

Dilansir dari History, Senin (3/7/2023) perayaan hari kemerdekaan Amerika pertama kali terencana pada tahun 1777. Pada saat itu, hampir setiap angkatan bersenjata dipamerkan di kota dengan bergaya dan mengenakan atribut Amerika.

