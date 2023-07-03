Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Temukan 8 Pesawat Tempur Inggris Hurricane saat Perang Dunia II Terkubur di Hutan Belantara

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:21 WIB
Ukraina Temukan 8 Pesawat Tempur Inggris Hurricane saat Perang Dunia II Terkubur di Hutan Belantara
Ukraina temukan 8 pesawat tempur Hurricane terkubur di hutan (Foto: Museum Penerbangan Negara, Kyiv)
A
A
A

UKRAINA - Sisa-sisa delapan pesawat tempur British Hurricane yang berkarat sejak Perang Dunia Kedua telah ditemukan terkubur di hutan di Ukraina.

Pesawat itu diketahui dikirim ke Uni Soviet oleh Inggris setelah Nazi Jerman menginvasi negara itu pada 1941.

Mereka adalah bagian dari paket dukungan militer sekutu untuk Uni Soviet, yang dibayar oleh Amerika Serikat (AS) di bawah apa yang disebut skema Lend-Lease.

Undang-undang serupa sedang digunakan oleh pemerintah AS hari ini untuk mengirim bantuan militer ke Ukraina karena berusaha mengusir pasukan Rusia dari negaranya.

Pakar penerbangan mengatakan ini adalah pertama kalinya sisa-sisa dari begitu banyak Hurricane ditemukan di Ukraina.

“Sangat jarang menemukan pesawat ini di Ukraina,” kata Oleks Shtan, mantan pilot maskapai yang memimpin penggalian, dikutip BBC.

“Ini sangat penting untuk sejarah penerbangan kami karena belum pernah ada pesawat Lend-Lease yang ditemukan di sini sebelumnya,” lanjutnya.

Hawker Hurricane adalah pekerja keras dari Battle of Britain - kampanye udara pada 1940 ketika Royal Air Force (RAF) mengalahkan upaya Jerman untuk menginvasi Inggris. Meskipun perannya sering dibayangi oleh pesawat Spitfire yang lebih baru dan lebih mudah beradaptasi, Hurricane sebenarnya menembak jatuh lebih dari setengah dari semua pesawat musuh selama pertempuran.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143576/kursk-41nT_large.jpg
Serangan Drone Ukraina Rusak Rumah Sakit dan Apartemen di Kursk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/18/3143394/menteri_luar_negeri_ukraina_andrii_sybiha_dan_menteri_luar_negeri_turki_hakan_fidan-pt2F_large.jpg
Perundingan Lanjutan dengan Rusia di Turki, Ukraina Ajukan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111583/presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-60lz_large.jpg
NATO Disebut Berencana Gulingkan Presiden Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3035985/jerman-kurangi-bantuan-militer-untuk-ukraina-dari-rp141-trilun-jadi-rp71-triliun-zinGStMq3e.jpg
Jerman Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina, dari Rp141 Trilun Jadi Rp71 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033256/ukraina-desak-nato-cabut-pembatasan-yang-targetkan-rusia-china-langsung-kecam-keras-LGnwyu0yoH.jpg
Ukraina Desak NATO Cabut Pembatasan yang Targetkan Rusia, China Langsung Kecam Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033221/ukraina-dapat-bantuan-militer-as-sebesar-rp3-6-triliun-usai-joe-biden-bertemu-zelensky-5LmJ1jHkGL.jpg
Ukraina Dapat Bantuan Militer AS Sebesar Rp3,6 Triliun Usai Joe Biden Bertemu Zelensky
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement