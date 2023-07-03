Ukraina Temukan 8 Pesawat Tempur Inggris Hurricane saat Perang Dunia II Terkubur di Hutan Belantara

Ukraina temukan 8 pesawat tempur Hurricane terkubur di hutan (Foto: Museum Penerbangan Negara, Kyiv)

UKRAINA - Sisa-sisa delapan pesawat tempur British Hurricane yang berkarat sejak Perang Dunia Kedua telah ditemukan terkubur di hutan di Ukraina.

Pesawat itu diketahui dikirim ke Uni Soviet oleh Inggris setelah Nazi Jerman menginvasi negara itu pada 1941.

Mereka adalah bagian dari paket dukungan militer sekutu untuk Uni Soviet, yang dibayar oleh Amerika Serikat (AS) di bawah apa yang disebut skema Lend-Lease.

Undang-undang serupa sedang digunakan oleh pemerintah AS hari ini untuk mengirim bantuan militer ke Ukraina karena berusaha mengusir pasukan Rusia dari negaranya.

Pakar penerbangan mengatakan ini adalah pertama kalinya sisa-sisa dari begitu banyak Hurricane ditemukan di Ukraina.

“Sangat jarang menemukan pesawat ini di Ukraina,” kata Oleks Shtan, mantan pilot maskapai yang memimpin penggalian, dikutip BBC.

“Ini sangat penting untuk sejarah penerbangan kami karena belum pernah ada pesawat Lend-Lease yang ditemukan di sini sebelumnya,” lanjutnya.

Hawker Hurricane adalah pekerja keras dari Battle of Britain - kampanye udara pada 1940 ketika Royal Air Force (RAF) mengalahkan upaya Jerman untuk menginvasi Inggris. Meskipun perannya sering dibayangi oleh pesawat Spitfire yang lebih baru dan lebih mudah beradaptasi, Hurricane sebenarnya menembak jatuh lebih dari setengah dari semua pesawat musuh selama pertempuran.