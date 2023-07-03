Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menguak ke Mana Banyaknya Jasad Korban Kapal Titanic yang Tak Pernah Ditemukan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:47 WIB
Menguak ke Mana Banyaknya Jasad Korban Kapal Titanic yang Tak Pernah Ditemukan?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA- Menguak ke mana banyaknya jasad korban kapal Titanic yang tak pernah ditemukan menarik untuk dibahas. Dalam pelayaran perdananya pada April 1912 dari Southhampton ke New York, kapal termewah menabrak gunung es Atlantik Utara hingga tenggelam serta menewaskan 1.500 orang, namun hanya beberapa jasad berhasil dievakuasi.

Lantas, kemana banyaknya jasad korban kapal Titanic yang tak pernah ditemukan? Dilansir dari Dailymail, Senin (3/7/2023), Titanic membawa 2.224 penumpang pada pelayaran pertamanya. Dalam kejadian tragis tersebut, setidaknya ada 1.500an orang tewas dan hanya 340 jasad dengan jaket pelampung yang berhasil ditemukan oleh Mackay Bennet.

Dari 340 jasad, 190 di antaranya berada pelabuhan dan dipindahkan ke Curling Mayflower di Halifax. Sedangkan 116 lainnya yang tak dapat dikenali kembali ke laut untuk dimakamkan.

Sebulan setelah bencana, RMS Oceanic menemukan sekoci Collapsible A dengan tiga jenazah di dalamnya. Tiga jasad tersebut lalu dimasukan ke dalam kantong jenazah yang berisi potongan baja lalu ditenggelamkan lagi ke laut.

Halaman:
1 2 3
      
