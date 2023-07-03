Drone Israel Serang Kamp Palestina di Tepi Barat, Setidaknya 3 Orang Tewas

TEPI BARAT - Pasukan Israel pada Senin, (3/7/2023) melancarkan serangan pesawat tak berawak (drone) di kota Jenin, Tepi Barat. Ini adalah serangan kedua dalam waktu kurang dari dua minggu, yang menurut Israel merupakan bagian dari operasi yang memicu baku tembak yang berlangsung hingga pagi hari, menewaskan setidaknya tiga orang.

Dengan suara tembakan dan bahan peledak terdengar di seluruh kota beberapa jam setelah serangan dan drone jelas terdengar di atas kepala, Brigade Jenin, sebuah unit yang terdiri dari berbagai kelompok militan yang bermarkas di kamp pengungsi besar di kota itu, mengatakan sedang melawan pasukan Israel.

Setidaknya enam drone terlihat berputar-putar di atas kota dan kamp yang bersebelahan, area padat yang menampung sekira 14.000 orang dalam jarak kurang dari setengah kilometer persegi.

"Apa yang terjadi di kamp pengungsi adalah perang sesungguhnya," kata sopir ambulans Palestina, Khaled Alahmad sebagaimana dilansir Reuters. "Ada serangan dari langit yang menargetkan kamp, setiap kali kami mengendarai sekira lima hingga tujuh ambulans dan kami kembali dengan orang-orang yang terluka."

Kementerian kesehatan Palestina mengkonfirmasi setidaknya tiga orang telah tewas dan 27 terluka di Jenin, sementara seorang pria lainnya tewas di kota Ramallah setelah ditembak di kepala di sebuah pos pemeriksaan.