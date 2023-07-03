Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Israel Serang Kamp Palestina di Tepi Barat, Setidaknya 3 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:53 WIB
<i>Drone</i> Israel Serang Kamp Palestina di Tepi Barat, Setidaknya 3 Orang Tewas
Asap mengepul saat Israel melancarkan serangan ke Jenin, Tepi Barat, 3 Juli 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEPI BARAT - Pasukan Israel pada Senin, (3/7/2023) melancarkan serangan pesawat tak berawak (drone) di kota Jenin, Tepi Barat. Ini adalah serangan kedua dalam waktu kurang dari dua minggu, yang menurut Israel merupakan bagian dari operasi yang memicu baku tembak yang berlangsung hingga pagi hari, menewaskan setidaknya tiga orang.

Dengan suara tembakan dan bahan peledak terdengar di seluruh kota beberapa jam setelah serangan dan drone jelas terdengar di atas kepala, Brigade Jenin, sebuah unit yang terdiri dari berbagai kelompok militan yang bermarkas di kamp pengungsi besar di kota itu, mengatakan sedang melawan pasukan Israel.

Setidaknya enam drone terlihat berputar-putar di atas kota dan kamp yang bersebelahan, area padat yang menampung sekira 14.000 orang dalam jarak kurang dari setengah kilometer persegi.

"Apa yang terjadi di kamp pengungsi adalah perang sesungguhnya," kata sopir ambulans Palestina, Khaled Alahmad sebagaimana dilansir Reuters. "Ada serangan dari langit yang menargetkan kamp, setiap kali kami mengendarai sekira lima hingga tujuh ambulans dan kami kembali dengan orang-orang yang terluka."

Kementerian kesehatan Palestina mengkonfirmasi setidaknya tiga orang telah tewas dan 27 terluka di Jenin, sementara seorang pria lainnya tewas di kota Ramallah setelah ditembak di kepala di sebuah pos pemeriksaan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173160/trump-Cifj_large.jpg
Trump Sangat Percaya Diri Perang Gaza Segera Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173142/mohatir-y4wG_large.jpg
Kekejaman Israel Terhadap Anak-Anak dan Perempuan di Gaza Terukir Selama Berabad-abad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/18/3011056/icc-ingin-tangkap-pm-israel-netanyahu-menhan-israel-dan-pemimpin-hamas-atas-tuduhan-kejahatan-perang-vczVr2wLtx.jpg
ICC Ingin Tangkap PM Israel Netanyahu, Menhan Israel dan Pemimpin Hamas Atas Tuduhan Kejahatan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/18/2978037/aksi-sadis-israel-tembaki-ratusan-warga-antre-makanan-hingga-warga-terpaksa-makan-kaktus-Uz8yd4cyt7.jpg
Aksi Sadis Israel Tembaki Ratusan Warga Antre Makanan hingga Warga Terpaksa Makan Kaktus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/18/2968290/netanyahu-perintahkan-militer-israel-evakuasi-warga-palestina-di-rafah-pKzOceB7As.jpg
Netanyahu Perintahkan Militer Israel Evakuasi Warga Palestina di Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/18/2941510/9-fakta-terowongan-hamas-panjangnya-setara-gedung-20-lantai-yKU4K0FTkM.jpg
9 Fakta Terowongan Hamas Panjangnya Setara Gedung 20 Lantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement