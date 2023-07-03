10 Pasukan Anti-Teror Paling Keren di Dunia, Ada Densus88

JAKARTA- Ada 10 pasukan anti teror paling keren di dunia, ada densus 88 menarik untuk diulas. Setiap negara memiliki satuan-satuan antiteror yang selalu siap menangkal segala ancaman terorisme.

Keandalan pasukan antiteror ini telah dibuktikan dalam berbagai kesempatan, tidak hanya oleh satuan kepolisian, tetapi juga pasukan khususnya.

Berikut 10 pasukan anti teror paling keren di dunia, ada densus 88 dilansir dari berbagai sumber:

1. Pasukan SAS Inggris

Pasukan khusus pertama dan terbaik di dunia memiliki standar kuat tapi mereka tidak berhenti untuk menaikkan standar sejak awal.

Faktanya, hampir semua unit pasukan khusus dunia didasarkan pada model SAS Inggris. SAS memiliki 3 resimen, satu tentara reguler dan dua cadangan.