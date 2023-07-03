Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakar Sebut Kapal Selam Titan Meledak karena Microcracks, Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:22 WIB
Pakar Sebut Kapal Selam Titan Meledak karena <i>Microcracks</i>, Ini Penjelasannya
Kapal Selam Titan yang dioperasikan OceanGate Expedition. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEDAKAN kapal selam wisata Titan, yang terjadi tak lama setelah melakukan penyelaman untuk melihat bangkai kapal Titanic bulan lalu kemungkinan besar disebabkan oleh retakan mikro (microcracks) pada bagian lambung serat karbon, yang membuatnya rusak karena tekanan berulang, kata Profesor Teknik Mesin dan Kelautan Plymouth University Jasper Graham-Jones.

Berbicara dengan Business Insider pada Jumat, (30/6/2023), Graham-Jones juga mempertimbangkan bahwa viewport atau jendela pandang dari Titan bisa saja pecah saat turun ke Titanic. Dia mengatakan bahwa mengatakan foto dan rekaman sisa-sisa Titan yang diterbitkan baru-baru ini mendukung teori awalnya, mencatat tidak adanya potongan lambung besar di antara puing-puing tersebut.

Hal ini, kata Graham-Jones konsisten dengan hipotesis bahwa perjalanan berulang telah menciptakan retakan kecil pada material, melemahkannya secara bertahap sambil menjelaskan bagaimana kapal itu mengunjungi Titanic pada 2021 dan 2022 tanpa insiden.

Sementara pilihan bahan Titan sudah kontroversial, CEO OceanGate Stockton Rush diduga mengatakan kepada editor Travel Weekly bahwa dia telah menggunakan serat karbon dengan harga murah yang bersumber dari produsen pesawat Boeing untuk menghemat lebih banyak uang, bersikeras bahan Titan aman karena umur simpan tanggal untuk materi itu "ditentukan jauh sebelum seharusnya".

Halaman:
1 2 3
      
