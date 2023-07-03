TV Rusia: Bos Wagner Keluar Jalur karena Terima Uang Miliaran

MOSKOW – Tokoh propaganda Rusia menuding pimpinan kelompok Wagner Yevgeny Prigozhin “keluar jalur” setelah rubel dana publik. Hal itu disampaikan Dmitry Kiselev setelah pasukan Wagner melakukan pemberontakan singkat bulan lalu.

"Prigozhin keluar jalur karena uang besar," kata Kiselev, salah satu wajah utama mesin propaganda Rusia, dalam acara televisi mingguannya pada Minggu, (1/7/2023).

"Dia pikir dia bisa menantang Kementerian Pertahanan, negara itu sendiri, dan presiden secara pribadi."

Kisilev mengatakan bahwa operasi Wagner di Suriah dan Afrika telah memberi Prigozhin perasaan tak bisa disentuh, yang kemudian diperkuat oleh keberhasilan medan perang pasukannya di timur Ukraina.

Tanpa memberikan bukti apa pun, Kisilev mengatakan Wagner telah menerima lebih dari 858 miliar rubel (sekira Rp145,5 triliun) dana negara.

Dalam pengakuan mengejutkan awal pekan ini, Presiden Vladimir Putin mengatakan untuk pertama kalinya bahwa otoritas Rusia "sepenuhnya" membiayai pasukan paramiliter tersebut.

Antara Mei 2022 dan Mei 2023, Wagner menerima lebih dari 86 miliar rubel dari negara Rusia, kata Putin, sebagaimana dilansir dari Moscow Times.

Kelompok tentara bayaran swasta dilarang di bawah hukum Rusia.