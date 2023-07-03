Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Penumpang KM Farida Indah Terapung di Rakit, 12 Hari Hilang

Rahman , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Penumpang KM Farida Indah Terapung di Rakit, 12 Hari Hilang
Evakuasi penumpang KM Farida Indah (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEBANYAK enam orang penumpang KM Farida Indah ditemukan oleh kapal asing berbendera Australia, dalam keadaan hanyut menggunakan rakit di daerah Kabupaten Kaimana.

Berikut sejumah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Sudah 12 Hari Hilang

Mereka merupakan penumpang KM Farida Indah yang mengalami kecelakaan laut pada 20 Juni 2023, atau sekira 12 hari lalu, saat hendak mengadakan pelayaran dari Timika menuju Asmat.

Komandan Pos SAR Kaimana Silas Wopari saat dikonfirmasi di Pelabuhan Kaimana ketika menunggu kedatangan tim evakuasi yang telah berangkat pada pukul 4 pagi.

2. Ditemukan Kapal Asing

Wopari menjelaskan, pada 1 Juli 2023 tepatnya pukul 11.00 WIT siang Kapal MV RTM Djulpan jenis bulk carier melakukan pelayaran ke China.

Namun, di tengah perjalanan pihak kapal menemukan 6 orang tersebut sementara berada di atas rakit.

3. Hubungi Basarnas

Setelah menemukan 6 korban, Kapal Djulpan, yang merupakan kapal asing, langsung mengontak Basarnas Pusat via e-mail, kemudian Basarnas pusat menghubungi Basarnas Timika.

Selanjutnya Basarnas Timika melanjutkan ke Basarnas Kaimana mengingat jaraknya lebih dekat dengan Kabupaten Kaimana.

Tim diberangkatkan ke lokasi pukul 14.00 (pukul 2 siang) untuk melaksanakan proses evakuasi 6 orang yang sementara berada di atas rakit. Namun, karena tinggi gelombang dan juga jarak yang jauh tim rescue kembali ke Dermaga Kaimana untuk mengisi ulang bahan bakar minyak (BBM).

4. Tidak Langsung Dievakuasi

Sementara itu, keenam penumpang masih di atas rakit karena Kapal Djulpan belum mau mengevakuasi kemudian melalui telefon satelit, pihaknya meminta mereka untuk mengevakuasi dari rakit ke kapal karena sudah pukul 6 sore.

"Setelah makin sore, kami meminta untuk evakuasi 6 orang dari rakit ke kapal dan akhirnya mereka bersedia mengevakuasi kemudian kami meminta Kapal Djulpan bergerak mendekati Pulau Adi sekitar 6 nm," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement