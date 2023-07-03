Gagal Curi Kotak Amal, Pelaku Rusak CCTV Masjid

TULANG BAWANG - Seorang pria bersama anaknya terekam kamera CCTV gagal mencuri kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Minggu (2/7/2023). Gagal menjalankan aksinya, pria tersebut lantas merusak CCTV.

Detik-detik percobaan pencurian kotak amal oleh pria bersama anaknya itu terekam kamera CCTV. Pelaku dengan berboncengan sepeda motor bersama anaknya memasuki halaman Masjid Istiqomatul Qirom di kawasan Jalan Etanol, Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang.

Pelaku memarkirkan kendaraannya di halaman kemudian masuk ke masjid melalui pintu samping. Sementara anaknya menutup pintu sambil memantau situasi sekitar.

Melihat ada CCTV, pelaku berupaya merusaknya. Pelaku lantas membobol kotak amal dengan merusak gembok. Namun, aksi keduanya gagal setelah ada warga datang ke masjid.

Keduanya lalu bergegas kabur meninggalkan lokasi.

Aksi pelaku disadari pengurus masjid usai melihat kondisi cctv rusak. Pengurus Masjid Istiqomatul Qirom, Ikhwan Dahwani mengatakan, aksi upaya pencurian uang kotak amal itu bukan kali pertama terjadi.