HOME NEWS NUSANTARA

Dini Hari, Nias Selatan Tiga Kali Diguncang Gempa

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |03:55 WIB
Gempa. (Freepik)
Gempa. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tiga kali diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo di atas 4 pada Senin (3/7/2023), dini hari. Gempa terjadi dalam waktu berdekatan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, gempa pertama terjadi pada pukul 01.13 WIB dengan kekuatan M4,9. Gempa tersebut berlokasi 90 kilometer barat daya Nias Selatan dengan kedalaman 35 kilometer.

"#Gempa Mag:4.9, 03-Jul-2023 01:13:21WIB, Lok:0.08LS, 97.32BT (90 km BaratDaya NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:35 Km #BMKG," dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

Kemudian, gempa kedua mengguncang Nias Selatan pada pukul 01.17 WIB. Gempa kedua berkekuatan M4,4 yang berpusat 0.19 lintang selatan, 97.13 bujur timur atau tepatnya 113 kilometer barat daya Nias Selatan dengan kedalaman 26 km.

Selanjutnya, gempa ketiga terjadi pada pukul 01.32 WIB dengan kekuatan M4,5. Gempa ketiga berlokasi di 0.08 lintang selatan, 97.24 bujur timur atau tepatnya 96 km barat daya Nias Selatan dengan kedalaman 29 km.

Topik Artikel :
Gempa Nias Selatan BMKG gempa
