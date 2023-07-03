Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M6,2 Keerom Papua Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:17 WIB
PAPUA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya guncangan gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,2 terjadi di Kabupaten Keerom, Papua pada Senin (3/7/2023) pukul 09.51 WIB.

"Gempa Dirasakan Magnitudo: 6.2, Kedalaman: 33 km, 03 Jul 2023 09:51:38," tulis keterangan BMKG.

BMKG memastikan, gempa besar yang mengguncang Papua tersebut tidak berpotensi terjadinya tsunami.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa, episenter gempa bumi ini terletak pada koordinat 3,71°Lintang Selatan (LS) dan 140,25° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat 69 kilometer barat daya Keerom, dengan kedalaman 33 kilometer.

Gempa ini dirasakan di wilayah Wamena dan Jayapura dengan skala (MMI) II- III. Hingga berita ini diturunkan, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

(Fahmi Firdaus )

      
