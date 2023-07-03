Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Mutakhirkan Gempa Keerom Papua dari M6,2 Jadi M6,0

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:32 WIB
BMKG Mutakhirkan Gempa Keerom Papua dari M6,2 Jadi M6,0
Gempa Guncang Papua/ilustrasi live science
A
A
A

PAPUA -  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan pemutakhiran data gempa yang terjadi di Keerom Papua dari kekuatan M6,2 menjadi M6,0. 

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Senin (3/7/2023).

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa Keerom Papua mempunyai kekuatan M6,2 dengan kedalaman 33 km. “Gempa mag:6.2, 03-Jul-23 09:51:38 WIB, Lok:3.71 LS,140.25 BT (69 km BaratDaya Keerom-Papua), Kedalaman:33 Km, tidak berpotensi tsunami,” dari info awal BMKG.

Setelah dilakukan update, tercatat episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,78° LS ; 140,19° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 79 Km arah Barat Daya Keerom, Papua pada kedalaman 10 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ),” tutup Daryono.

Selain itu, dia melaporkan gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Wamena, dan Sentani dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3044009/gempa-1pd9_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M3,4 Guncang Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/340/3027113/jayapura-digoyang-gempa-pusatnya-di-darat-pQqn0cPK9M.jpg
Jayapura Digoyang Gempa, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/340/3024160/ini-penyebab-gempa-m-5-7-mengguncang-jayapura-getarannya-terasa-sampai-papua-pegunungan-mdpNhps46U.jpg
Ini Penyebab Gempa M 5,7 Mengguncang Jayapura, Getarannya Terasa sampai Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/337/2962034/gempa-besar-m5-3-guncang-keerom-papua-begini-analisis-bmkg-SsvjxXTMG2.jpg
Gempa Besar M5,3 Guncang Keerom Papua, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/340/2959080/breaking-news-gempa-besar-m5-4-guncang-papua-barat-gizsjsWFaD.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Papua Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/340/2951963/gempa-besar-m5-3-guncang-kaimana-papua-barat-ini-analisis-bmkg-d50mZvAik9.jpg
Gempa Besar M5,3 Guncang Kaimana Papua Barat, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement