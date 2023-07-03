KKB Teroris Tak Jadi Eksekusi Pilot Susi Air 1 Juli, Kaops Damai Cartenz Ungkap Fakta Mengejutkan

JAYAPURA - Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani memastikan, kondisi pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dalam keadaan sehat.

“Saya sampaikan pilot dalam keadaan sehat. Kami berharap situasi dan kondisi ini bisa terus terjaga,”ujarnya, Senin (3/7/2023).

Faizal menyampaikan bahwa kelompok KKB yang ada di Papua ini, terdiri dari berbagai macam kelompok dan bukan satu kelompok saja.

Ancaman pembunuhan pilot Susi Air yang disandera KKB hingga saat ini, hanyalah ancaman dari kelompok KKB lain yang bukan bagian dari kelompok KKB Egianus Kogoya.

“Yang menyampaikan ultimatum terhadap ancaman pembunuhan pilot Susi Air bukan dari kelompok Egianus Kogoya melainkan dari kelompok Jefry Pagawak,”kata Faizal.

“Dan yang mengupload ultimatum ancaman pembunuhan pilot susi air tersebut itu justru dari kelompok yang lain lagi dengan menggunakan akun atas nama NT dan NT merupakan kelompok dari Intan Jaya,”sambungnya.

Dia menduga ada beberapa kelompok KKB teroris yang mencari momentum dari kasus penyanderaan pilot Susi Air ini sehingga menyampaikan berita-berita yang sesungguhnya secara kelompok sudah tidak dapat dipercaya.