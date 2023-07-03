Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duel Antar Kampung Berdarah di Minahasa, 2 Tewas 1 Kritis

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:46 WIB
Duel Antar Kampung Berdarah di Minahasa, 2 Tewas 1 Kritis
Foto: Dok Ist
A
A
A

MINAHASA - Perkelahian antar kampung (tarkam) terjadi di Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tarkam yang melibatkan Desa Totolan dan Desa Tolok terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 malam.

Dalam tarkam tersebut, tiga warga Desa Tolok menjadi korban. Dua orang meninggal dunia sementara satu orang masih dalam perawaran intensif di rumah sakit.

"Terkonfirmasi korban meninggal ada dua orang dan satu orang masih dalam perawatan," ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Iis Kristian saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (3/7/202).

 BACA JUGA:

Tarkam tersebut kata Kombes Pol Iis Kristian dipicu oleh masalah lama, di mana sebelumnya pernah ada permasalahan antara dua desa tersebut.

Saat ini, kata Kombes Pol Iis Kristian, kasus tersebut telah ditangani oleh Polres dan sedang dalam pencarian para pelaku yang terlibat.

 BACA JUGA:

"Sudah ditangani sama Polres. Kemudian Polres sedang berusaha mengejar pelakunya," kata Kabid Humas Polda Sulut.

Karena sudah ditangani pihak Polres, dia mengimbau kepada masyarakat agar bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak polres yang sedang menangani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement