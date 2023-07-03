Duel Antar Kampung Berdarah di Minahasa, 2 Tewas 1 Kritis

MINAHASA - Perkelahian antar kampung (tarkam) terjadi di Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tarkam yang melibatkan Desa Totolan dan Desa Tolok terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 malam.

Dalam tarkam tersebut, tiga warga Desa Tolok menjadi korban. Dua orang meninggal dunia sementara satu orang masih dalam perawaran intensif di rumah sakit.

"Terkonfirmasi korban meninggal ada dua orang dan satu orang masih dalam perawatan," ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Iis Kristian saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (3/7/202).

Tarkam tersebut kata Kombes Pol Iis Kristian dipicu oleh masalah lama, di mana sebelumnya pernah ada permasalahan antara dua desa tersebut.

Saat ini, kata Kombes Pol Iis Kristian, kasus tersebut telah ditangani oleh Polres dan sedang dalam pencarian para pelaku yang terlibat.

"Sudah ditangani sama Polres. Kemudian Polres sedang berusaha mengejar pelakunya," kata Kabid Humas Polda Sulut.

Karena sudah ditangani pihak Polres, dia mengimbau kepada masyarakat agar bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak polres yang sedang menangani.