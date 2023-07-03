Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Srikandi Ganjar Percepat Ekonomi Level Rumah Tangga ke Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:19 WIB
Srikandi Ganjar Percepat Ekonomi Level Rumah Tangga ke Warga
Srikandi Ganjar (Foto: Ist/Puteranegara)
A
A
A

KALTIM - Srikandi Ganjar menggelar agenda mengadakan Workshop Pembuatan Brownies Khas Kutai Kartanegara di Toko Roti Balok Jelawat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Korwil Srikandi Ganjar Kaltim Rhyta Salsa mengaku senang atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Terlebih, menurutnya, Srikandi Ganjar diterima dan diapresiasi oleh segenap masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Sangat positif dan terbuka kepada kami, workshop seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka para perempuan yang memiliki ketertarikan dan potensi untuk berwirausaha, sekaligus memperkenalkan Bapak Ganjar Pranowo kepada peserta yang hadir," kata perempuan yang akrab disapa Salsa, Senin (3/7/2023).

Pelatihan pembuatan kue brownis dimulai dengan pengenalan bahan-bahan dan proses pembuatan. Usai penjelasan dari pemateri, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk demo pembuatan kue brownis.

Setiap tahapan dilakukan dengan cermat oleh peserta hingga proses akhir menata kue. Sembari menunggu brownis jadi, panitia lalukan ice breaking dan pemberian doorprize.

Dalam agendanya kali ini, Salsa menampung aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan pada sektor percepatan ekonomi di level rumah tangga yang selama ini kerap menjadi persoalan di daerah tersebut.

"Kami menampung mereka supaya bisa belajar dan improve skillnya dalam hal pembuatan kue khas Kutai Kartanegara supaya mereka bisa mengkreasikannya ke dalam praktik dunia usaha," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement