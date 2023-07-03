Srikandi Ganjar Percepat Ekonomi Level Rumah Tangga ke Warga

KALTIM - Srikandi Ganjar menggelar agenda mengadakan Workshop Pembuatan Brownies Khas Kutai Kartanegara di Toko Roti Balok Jelawat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Korwil Srikandi Ganjar Kaltim Rhyta Salsa mengaku senang atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Terlebih, menurutnya, Srikandi Ganjar diterima dan diapresiasi oleh segenap masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Sangat positif dan terbuka kepada kami, workshop seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka para perempuan yang memiliki ketertarikan dan potensi untuk berwirausaha, sekaligus memperkenalkan Bapak Ganjar Pranowo kepada peserta yang hadir," kata perempuan yang akrab disapa Salsa, Senin (3/7/2023).

Pelatihan pembuatan kue brownis dimulai dengan pengenalan bahan-bahan dan proses pembuatan. Usai penjelasan dari pemateri, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk demo pembuatan kue brownis.

Setiap tahapan dilakukan dengan cermat oleh peserta hingga proses akhir menata kue. Sembari menunggu brownis jadi, panitia lalukan ice breaking dan pemberian doorprize.

Dalam agendanya kali ini, Salsa menampung aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan pada sektor percepatan ekonomi di level rumah tangga yang selama ini kerap menjadi persoalan di daerah tersebut.

"Kami menampung mereka supaya bisa belajar dan improve skillnya dalam hal pembuatan kue khas Kutai Kartanegara supaya mereka bisa mengkreasikannya ke dalam praktik dunia usaha," kata dia.