Relawan Ganjar Dorong Ibu-Ibu di Lebak Berinovasi Tingkatkan Ekonomi

BANTEN - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Mak Ganjar menggelar acara kebaikan sekaligus kegiatan positif kepada masyarakat luas.

Kali ini, Mak Ganjar mengadakan pelatihan cara membuat pisang nugget dan pisang cokelat bersama ibu-ibu di Kampung Pasir Garu, Desa Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Banten, Siti Hani S. M mengatakan acara tersebut untuk melatih masyarakat yang berada di Desa Kadu Agung untuk membuat camilan yang memiliki cita rasa nikmat itu.

Dia menyebut sebagian masyarakat mengelola pisang hanya sekadar di goreng dan tidak diberikan tambahan dalam camilan tersebut.

"Mak-mak di sini sangat senang dengan pembelajaran membuat pisang nugget dan pisang coklat tersebut. Karena ternyata mereka hanya menggoreng pisang bisa saja tanpa ada tambahan toping," kata Siti dalam siaran persnya, Senin (3/7/2023).

Dia menambahkan pelatihan yang digelar hanya sehari ini mendapatkan antusias positif dari masyarakat sekitar. Hal itu dilihat masyarakat yang menghadiri pelatihan tersebut.

Pada pelatihan itu terlihat, ibu-ibu di Desa Kagu semangat untuk mengolah pisang tersebut menjadi nugget. Dia menegaskan jika pelatihan ini ditekuni bisa menjadi bisnis sampingan. "Pelatihan ini jika ditekuni bisa menjadi bisnis menjanjikan sehingga bisa membantu ekonomi keluarga," tuturnya.

Menurut dia, masyarakat sekitar sangat bersyukur adanya pelatihan tersebut. Sebab, kata dia, sebagian masyarakat di sini belum mengetahui menu baru tersebut karena kesehariannya hanya beraktivitas di kebun.

Di sela kegiatan tersebut, Siti tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat sekitar.