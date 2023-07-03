Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Dorong Ibu-Ibu di Lebak Berinovasi Tingkatkan Ekonomi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:05 WIB
Relawan Ganjar Dorong Ibu-Ibu di Lebak Berinovasi Tingkatkan Ekonomi
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: Ist/Puteranegara)
A
A
A

BANTEN - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Mak Ganjar menggelar acara kebaikan sekaligus kegiatan positif kepada masyarakat luas.

Kali ini, Mak Ganjar mengadakan pelatihan cara membuat pisang nugget dan pisang cokelat bersama ibu-ibu di Kampung Pasir Garu, Desa Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Banten, Siti Hani S. M mengatakan acara tersebut untuk melatih masyarakat yang berada di Desa Kadu Agung untuk membuat camilan yang memiliki cita rasa nikmat itu.

Dia menyebut sebagian masyarakat mengelola pisang hanya sekadar di goreng dan tidak diberikan tambahan dalam camilan tersebut.

"Mak-mak di sini sangat senang dengan pembelajaran membuat pisang nugget dan pisang coklat tersebut. Karena ternyata mereka hanya menggoreng pisang bisa saja tanpa ada tambahan toping," kata Siti dalam siaran persnya, Senin (3/7/2023).

Dia menambahkan pelatihan yang digelar hanya sehari ini mendapatkan antusias positif dari masyarakat sekitar. Hal itu dilihat masyarakat yang menghadiri pelatihan tersebut.

Pada pelatihan itu terlihat, ibu-ibu di Desa Kagu semangat untuk mengolah pisang tersebut menjadi nugget. Dia menegaskan jika pelatihan ini ditekuni bisa menjadi bisnis sampingan. "Pelatihan ini jika ditekuni bisa menjadi bisnis menjanjikan sehingga bisa membantu ekonomi keluarga," tuturnya.

Menurut dia, masyarakat sekitar sangat bersyukur adanya pelatihan tersebut. Sebab, kata dia, sebagian masyarakat di sini belum mengetahui menu baru tersebut karena kesehariannya hanya beraktivitas di kebun.

Di sela kegiatan tersebut, Siti tidak lupa memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement