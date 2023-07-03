Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Heboh Dugaan Mesum Mahasiswa KKN di Medsos, UGM: Lagi Diinvestigasi

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:31 WIB
Heboh Dugaan Mesum Mahasiswa KKN di Medsos, UGM: Lagi Diinvestigasi
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Dugaan perbuatan asusila yang dilakukan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengemuka di media sosial. Sontak postingan tersebut mendapat sorotan dari para netizen.

Postingan tersebut diunggah oleh pemilik akun Twitter On yang diunggah di group @UGM_FESS.

"KKN ugm_fess tuh sebebas itu yak? barusan dapet kiriman ada yang ketauan berbuat mes*M"

Sejak diunggah pada Minggu 2 Juli 2023 malam sekira pukul 20.41 hingga Senin (3/7/2023) pukul 11.17 WIB, postingan ini ada 209 retweet, 829 kutip dan 2.575 suka.

Beragam komentar tersebut di antaranya

@harus_harus Anjir baru SEMINGGU Lo, kok udah cinlok aja, bahkan sampe udah mesum, padahal sama2 udah punya pasangan. Mungkin beber, salah satu cara nguji kesetiaan pasangan itu suruh aja ikut KKN.

@renaganeggroll

Asli tolil banget. Perkara selingkuh terus harus hs, kenapa kudu pas KKN?

Nek tabiatmu pancen ngono kok Ra bar rampung KKN? Wes hs e kui Ra bener, ditambah Karo selingkuhan, pas KKN sisan. Double combo blog.

