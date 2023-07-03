Pascagempa Yogya, Sahabat Ganjar Gelar Aksi Kemanusiaan Bantu Warga Terdampak

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar (Saga) menggelar aksi kemanusiaan kepada warga di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka membantu masyarakat pascagempa besar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 30 Juni 2023.

Gempa tersebut menimbulkan kerusakan di berbagai daerah tak hanya di DIY, namun juga di Jawa Tengah dan sekitarnya. Hunian warga maupun insfrastrukrut lainnya mengalami kerusakan serius. Bahkan, peristiwa itu menelan korban jiwa.

Saga mengambil tindakan dengan mobilisasi sumber daya mereka untuk memberikan bantuan yang diperlukan, terutama terhadap kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

Menurut Ketua DPC Kabupaten Wonogiri, Tukini, inisiatif Saga merupakan wujud komitmen untuk memastikan warga korban gempa mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk pemulihan daerah tersebut.

Bantuan tali asih yang diberikan meliputi distribusi darurat seperti makanan, air bersih, bantuan medis, perlengkapan dasar, dan uang tunai. Bantuan tersebut diberikan pada Minggu 2 Juli 2023.

"Sahabat Ganjar berkomitmen untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan memulihkan daerah ini dengan cepat melalui bantuan-bantuan yang kami berikan," ujar Tukini dalam keterangannya, dikutip Senin (3/7/2023).

Saga juga melakukan aksi tanggap bencana di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Saga mengaktifkan tim tanggap darurat dan mengirimkan relawan serta sumber daya yang diperlukan ke wilayah terdampak.