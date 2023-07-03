Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tambang Batu Kapur di Pati Longsor Timpa Truk, Sopir Tewas

Lazarus Sandy , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |03:34 WIB
Tambang Batu Kapur di Pati Longsor Timpa Truk, Sopir Tewas
Tambang batu kapur di Pati longsor. (iNews)
A
A
A

PATI - Tambang batu kapur di pegunungan Kendeng Utara, Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, longsor, pada Minggu (2/7/2023).

Material longsor langsung menimpa satu buah dump truk yang tengah melintas di bawahnya. Badan truk langsung ringsek seketika tertimpa material longsor.

Sementara sopir truk yang masih berada di kemudi tidak berhasil menyelamatkan diri. Sopir tewas di tempat.

Pekerja tambang lain yang menyaksikan longsor tersebut langsung mengerahkan eskavator untuk menolong korban yang terjepit.

Sementara itu, petugas Polsek Sukolilo yang mendapat laporan kejadian tesebut langsung datang ke lokasi dan mengamankan area kejadian.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Pati Tambang Longsor longsor
