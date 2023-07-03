Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjaran Buruh Gelar Lomba Masak hingga Senam Ceria Bareng Pekerja

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |23:41 WIB
Ganjaran Buruh Gelar Lomba Masak hingga Senam Ceria Bareng Pekerja
Relawan Ganjar Adakan Sejumlah Lomba di Tegal
A
A
A

TEGAL- Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) kembali mengadakan lomba memasak dan senam ceria Ganjaran bekerja sama dengan DPC Garteks Tegal, di Kompleks Sungai Space, Desa Yaman Sari, Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Ketua DPC Garteks Kabupaten Tegal Yusron mengatakan, bahwa acara yang digagas dengan GBB bertujuan untuk makin menyolidkan para buruh yang tergabung dalam DPC Garteks Tegal Raya.

"Dengan keanggotaan total 15 ribu buruh, saya yakin kemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 makin dekat," kata Yusron Senin (3/7/2023).

Sementara itu, Ketua Umum GBB Lukman Hakim menegaskan bahwa kegiatan lomba masak dan senam ini merupakan ajang untuk memperkuat jaringan antarperusahaan sebagai struktur pemenangan.

"Kebetulan di Tegal Raya ini kami bisa menjalin kerja sama yang erat dengan DPC Garteks, sementara di daerah-daerah lain kami juga memperluas dukungan dari para buruh informal," ujar dia.

Kelik Ismunanto sebagai Sekjen GBB menambahkan, dengan keanggotaan buruh lebih dari 15 ribu yang berasal dari perusahaan itu bisa memuluskan langkah Ganjar pada 2024.

“Buruh adalah kekuatan, buruh adalah sebuah potensi yang besar. Bukan hanya dalam perspektif ekonomi, namun juga dalam perspektif politik,”ujarnya.

“Mereka memiliki suara yang cukup signifikan untuk menentukan arah juang perjalanan bangs aini” tutup Kelik.

Ferry Indrianto selaku Dewan Pembina GBB menambahkan bahwa ke depan mereka akan terus mematangkan struktur pemenangan hingga tingkat perusahaan.

“GBB akan terus mematangkan dan menyolidkan struktur pemenangan Pak Ganjar Pranowo hingga tingkat perusahaan," kata dia.

Halaman:
1 2
      
