Mengenal Sosok Monaki, Guru Besar Perguruan Silat Elang Putih yang Meninggal saat Pamer Jurus

MADURA - Monaki, tokoh pencak silat Madura meninggal dunia. Ia tutup usia saat sedang memperagakan jurus tradisional di Bangkalan, Jawa Timur.

Kepergian Monaki, menurut Ketua Paguyuban Silat Bhinneka Tunggal Ika, Moh Maji, meninggalkan duka mendalam. Terutama di kalangan pesilat.

"Kepergian Monaki menorehkan duka mendalam bagi warga Bangkalan, terutama bagi para pecinta seni beladiri silat, termasuk para murid-muridnya,” Ketua Paguyuban Pencak Silat Bhinneka Tunggal Ika, Moh Maji, Sabtu (1/8/2023).

Moh Maji mengungkapkan, bahwa Monaki merupakan sosok yang baik. Ia merupakan tokoh panutan dan sangat mengayomi para pesilat lainnya.

Semasa hidupnya, almarhum dikenal ramah dan rendah hati. Meski, dirinya merupakan pesilat yang sudah tersohor di Madura. Monaki juga merupakan mantan atlet pencak silat nasional era 1970-an.

"Bagi warga dan pesilat Madura, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, tokoh panutan, serta mengayomi para pesilat lainnya,” ujarnya.