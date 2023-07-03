Bantu Ekonomi Warga, Mak Ganjar Latih Masyarakat Manfaatkan Limbah Botol Kaca

BATU - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar mengadakan pelatihan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu cara memanfaatkan limbah botol kaca menjadi vas bunga di Jalan Gondorejo Oro-oro Ombo, Kota Batu, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jatim, Harizatun Naqiyah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk bisa menciptakan karya bernilai dengan memanfaatkan botol kaca bekas.

"Kegiatan ini bisa menekan jumlah sampah rumah tangga dengan upaya menciptakan karya-karya bernilai ekonomis dengan pemanfaatan limbah sampah organik berupa botol kaca," kata Harizatun, Senin (3/7/2023).

Pelatihan ini kata dia, mendapatkan antusias dari masyarakat sekitar. Hal itu terlihat pada ibu-ibu memenuhi kegiatan ini dan penuh semangat untuk bisa mengetahui cara mengubah botol kaca menjadi hiasan itu.

Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena memiliki nilai jual, sehingga bisa membantu perekonomian keluarga mereka.

"Kegiatan ini juga mengubah pola pikir masyarakat dengan jiwa kreatifitas dan inovatif, sehingga nantinya masyarakat bisa secara mandiri membuat karya yang mempunyai nilai ekonomi," tutur dia.

Relawan Mak Ganjar Jatim juga tidak lupa memperkenalkan sosok bapak Ganjar Pranowo kepada semua peserta yang hadir.