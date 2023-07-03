Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bantu Ekonomi Warga, Mak Ganjar Latih Masyarakat Manfaatkan Limbah Botol Kaca

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:02 WIB
Bantu Ekonomi Warga, Mak Ganjar Latih Masyarakat Manfaatkan Limbah Botol Kaca
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Batu Jatim
A
A
A

BATU - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar mengadakan pelatihan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu cara memanfaatkan limbah botol kaca menjadi vas bunga di Jalan Gondorejo Oro-oro Ombo, Kota Batu, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jatim, Harizatun Naqiyah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk bisa menciptakan karya bernilai dengan memanfaatkan botol kaca bekas.

"Kegiatan ini bisa menekan jumlah sampah rumah tangga dengan upaya menciptakan karya-karya bernilai ekonomis dengan pemanfaatan limbah sampah organik berupa botol kaca," kata Harizatun, Senin (3/7/2023).

Pelatihan ini kata dia, mendapatkan antusias dari masyarakat sekitar. Hal itu terlihat pada ibu-ibu memenuhi kegiatan ini dan penuh semangat untuk bisa mengetahui cara mengubah botol kaca menjadi hiasan itu.

Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena memiliki nilai jual, sehingga bisa membantu perekonomian keluarga mereka.

"Kegiatan ini juga mengubah pola pikir masyarakat dengan jiwa kreatifitas dan inovatif, sehingga nantinya masyarakat bisa secara mandiri membuat karya yang mempunyai nilai ekonomi," tutur dia.

Relawan Mak Ganjar Jatim juga tidak lupa memperkenalkan sosok bapak Ganjar Pranowo kepada semua peserta yang hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement