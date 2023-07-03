Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sehari Tak Pulang, Pria Garut Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 15 Meter

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:51 WIB
Sehari Tak Pulang, Pria Garut Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 15 Meter
Evakuasi jasad pria jatuh ke jurang. (Foto: Fani Ferdiansyah)
A
A
A

GARUT - Seorang pria bernama Saman (49), warga Kampung Langkob RT03 RW01, Desa Sukamaju, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, ditemukan tewas dalam jurang. Korban ditemukan tak bernyawa pada jurang sedalam 15 meter kawasan tebing Curug Suling, Kampung Awi Suti, Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong.

Korban sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarganya, karena tak pulang ke rumah pada Minggu (2/7/2023) malam. Kapolsek Talegong Ipda Andri Rismayandi menjelaskan, korban sebelumnya diketahui tengah beraktivitas di kebun pada siang hari.

Hal itu dibenarkan oleh warga lain yang menjadi saksi, saat melihat korban pulang dari kebun di Minggu sore.

"Namun sampai malam hari korban tak juga pulang. Akhirnya warga serta petugas Polsek Talegong melakukan pencarian pagi tadi, dan menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," kata Ipda Andri Rismayandi, Senin (3/7/2023).

Kapolsek Talegong menduga korban terpelset sebelum jatuh ke dalam jurang. Tubuhnya kemungkinan menghantam batu berukuran besar di tebing jurang tersebut.

"Jenazah korban kami evakuasi begitu ditemukan, lalu dibawa ke Puskesmas Talegong untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
