HOME NEWS SUMUT

Rumah Sakit di Pematang Siantar Kebakaran, Evakuasi Berjalan Dramatis

Dharma Setiawan , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:19 WIB
Rumah Sakit di Pematang Siantar Kebakaran, Evakuasi Berjalan Dramatis
Rumah sakit di Pematang Siantar kebakaran (Foto: Dharma Setiawan)
SUMUT - Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, salah satu ruangan di lantai 5 Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara terbakar. Akibatnya, puluhan pasien panik dan histeris saat dievakuasi.

Kepanikan terjadi di rumah sakit yang terletak di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar itu. Pada Senin (3/7/2023) siang sekitar pukul 14.00 WIB, boks listrik di salah satu ruangan di lantai 5 tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api.

Puluhan pasien pun terpaksa dievakuasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Sejumlah pasien tampak menangis histeris saat dievakuasi ke lantai satu. Bahkan, akibat trauma, beberapa pasien menolak dibawa masuk kembali ke ruangan.

Namun, sayangnya pihak rumah sakit tetap memaksa pasien masuk ke dalam karena situasi sudah terkendali, sebagaiaman diungkapkan P, salah seorang pasien yang enggan disebutkan namanya.

Sejumlah petugas damkar memastikan tidak ada lagi api di lantai 5 rumah sakit swasta tersebut selang 30 menit setelah kejadian. Sementara sebagian pasien memilih pulang karena masih trauma.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
