Israel Serang Kamp Pengungsi Jenin, 8 Warga Palestina Tewas dan 5 Terluka

TEPI BARAT — Sedikitnya delapan warga Palestina tewas dan 50 lainnya luka-luka saat Israel melancarkan serangan pesawat nirawak ke sebuah kubu militan di Tepi Barat yang didudukinya Senin dini hari (3/7/2023).

Melansir VoA Indonesia, ,iliter Israel mengatakan pihaknya melancarkan serangan tengah malam ke kamp pengungsi Jenin untuk menyerang apa yang disebutnya sebagai “pusat komando militant terpadu".

Hingga Senin siang tentara Israel masih tetap berada di kamp itu, operasi terbesarnya di Tepi Barat dalam lebih dari satu tahun ini.

Asap hitam membubung dari jalan-jalan padat di kamp itu, sementara suara baku tembak senjata api terdengar dari setiap sudut kamp dan pesawat nirawak melintas di atasnya. Warga Jenin mengatakan sebagian daerah itu mengalami pemadaman listrik. Sementara sejumlah buldozer memasuki jalan-jalan sempit dan membongkar bangunan-bangunan yang ada, membuka jalan bagi masuknya tentara Israel.

Menlu Israel: Yang Kami Serang adalah Proksi Iran di Kawasan

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan yang mereka serang adalah proksi Iran di kawasan itu, bukan warga Palestina.

“Kami menyerang pusat terorisme dengan kekuatan dahsyat. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak memerangi warga Palestina. Yang kami perangi adalah proksi Iran di kawasan kita, utamanya Hamas dan Jihad Islam, dua organisasi teroris yang didanai oleh Iran,” kata Cohen.

Namun Palestina dan Iran membantah klaim itu.

PM Palestina Minta Dunia Hentikan Agresi Israel

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta dunia menghentikan agresi itu.

“Agresi ini melengkapi apa yang telah dilakukan para pemukim sebelumnya, dalam hal terorisme dan penyerangan. Kami menyerukan kepada dunia untuk segera menghentikan agresi terhadap warga kami di Jenin… Kami menuntut pemberian sanksi terhadap Israel, agresor yang mensponsori terorisme, dan juga aksi teror oleh para pemukim.”