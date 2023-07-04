Kutuk Aksi Pembakaran Alquran, Paus Fransiskus: Saya Merasa Marah dan Muak

DUBAI - Paus Fransiskus mengutuk pembakaran Alquran yang telah berulangkali terjadi, mengatakan bahwa mengatakan bahwa tindakan itu membuatnya marah dan muak. Pemimpin umat Kristen dunia itu juga menolak mengizinkan tindakan pembakaran Alquran sebagai bentuk kebebasan berbicara.

"Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya," kata Paus Fransiskus dalam wawancara dengan surat kabar Uni Emirat Arab Al Ittihad, yang diterbitkan pada Senin, (3/7/2023).

"Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini.

"Kebebasan berbicara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain dan mengizinkan (hal itu) ditolak dan dikutuk."

Seorang pria merobek dan membakar Alquran di ibu kota Swedia, Stockholm, pekan lalu, mengakibatkan kecaman keras dari beberapa negara, termasuk Turki yang mendukung Swedia perlu masuk ke aliansi militer NATO.