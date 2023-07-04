Advertisement
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertempuran Sengit Berlangsung di Ukraina Timur, Kyiv Klaim Rebut Kembali Sejumlah Wilayah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |05:27 WIB
Pertempuran Sengit Berlangsung di Ukraina Timur, Kyiv Klaim Rebut Kembali Sejumlah Wilayah
Polisi berjalan di depan restoran yang hancur akibat serangan Rusia di Ukraina. (AP via VoA)
A
A
A

UKRAINA pada Senin (3/7/2023) mengatakan pasukannya telah merebut kembali wilayah seluas 37 kilometer persegi di bagian timur dan selatan Ukraina selama sepekan ini.

Melansir VoA Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan Hanna Maliar mengatakan di Telegram, pasukan Ukraina bergerak maju di daerah Bakhmut, Ukraina Timur, sedangkan Rusia menyerang di Lyman, Adviivka dan Mariinka.

Maliar mengatakan ada “pertempuran sengit sedang berlangsung” di daerah-daerah tersebut.

Sebagian besar kemajuan Ukraina berlangsung di bagian selatan negara itu, kata Maliar, dengan 28 kilometer persegi wilayah direbut kembali selama sepekan ini. Ia menambahkan, militer Ukraina melancarkan ofensif di daerah Melitopol dan Berdyansk.

Ukraina melancarkan serangan balasan pada awal Juni dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia sejak dimulainya invasi terhadap Ukraina pada Februari 2022.

Sebuah lembaga baru yang dibuka pada Senin (3/7) di Den Haag berfokus pada penyelidikan dan pengumpulan bukti mengenai potensi kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina terkait konflik tersebut.

Pusat Internasional bagi Penuntutan Kejahatan Agresi (ICPA) didirikan untuk bekerja sama dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). ICC dapat mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, tetapi tidak memiliki mandat bagi kejahatan agresi.

Halaman:
1 2
      
