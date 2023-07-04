Kapolri: Masa Sulit Berhasil Dilalui, Kepercayaan Publik Meningkat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri pernah melewasi masa sulit dalam perjalanannya. Namun, kata Sigit, berkat kerja keras seluruh personel, saat ini tingkat kepercayaan publik kembali meningkat.

"Kita pernah bersama-sama melewati masa sulit sehingga kemudian di saat itu kita kemudian mengambil keputusan untuk menyamakan visi, menyamakan persepsi, menyamakan langkah untuk menghadapi permasalahan yang terjadi saat itu," kata Sigit dalam acara tradisi pengantar tugas Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).

Masa sulit yang dimaksud Sigit mulai dari eksternal maupun internal. Ketika itu terjadi, Sigit mengakui, Polri sedang diuji kekompakan dan soliditasnya.

"Baik permasalahan internal, eksternal, maupun hal-hal lain terkait dengan masalah pelayanan publik yang dirasa masih kurang apalagi di era citizen journalism di mana semua masyarakat bisa menjadi sumber berita kita harus betul-betul soliditas kita diuji, kekompakan kita diuji," ujar Sigit.

Kendati begitu, Sigit menyinggung survei tingkat kepercayaan publik dari lembaga survei terhadap Polri dewasa ini terus merangkak naik mengarah membaik.

Hasil survei Indikator Politik menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4 persen pada Juni 2023. Tingkat kepercayaan ini merupakan yang tertinggi sejak periode yang sama tahun lalu, sebelum kasus Ferdy Sambo muncul ke publik.

Tingkat kepercayaan ini terdiri atas 65,6 persen responden yang cukup percaya dan 10,8 persen responden yang sangat percaya terhadap Polri.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri kembali pulih. Hal itu sebagaimana riset berbasis software artificial intelligence (AI) yang dilakukan lembaga Indonesia Indicator (I2). Secara keseluruhan nilai rapor kinerja Polri pada 2023 berada di posisi 76 dari angka 100.