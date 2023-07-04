Pantai Parangtritis Mulai Diserbu Ubur-Ubur, Wisatawan Diminta Waspada

YOGYAKARTA - SAR Satlinmas Wilayah Operasi III Parangtritis meminta wisatawan mewaspadai adanya kemunculan ubur-ubur saat sedang berlibur di Pantai Parangtritis. Pasalnya sudah ada belasan wisatawan yang harus mendapatkan perawatan karena tersengat ubur-ubur dalam sepekan lalu.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah Operasi III Parangtritis, M Arif Nugraha mengatakan, selama tiga hari libur panjang 29 Juni hingga 1 Juli 2023 lalu, ada 15 wisatawan yang terpaksa dirawat karena disengat ubur-ubur.

"Sayangnya, kami tidak mendata dari mana asal mereka (para wisatawan yang tersengat ubur-ubur)," katanya, Senin (3/7/2023).

Munculnya ubur-ubur, kata dia, merupakan siklus yang biasa terjadi di perairan selatan DIY. Dia mengatakan, kemunculan ubur-ubur ini menjadi tanda peralihan musim panas ke dingin.

"Memang tidak setiap hari, biasanya musim dingin seperti ini. Memasuki Juni Agustus, selama itu ubur-ubur muncul ke permukaan," tuturnya.