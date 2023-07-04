Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pantai Parangtritis Mulai Diserbu Ubur-Ubur, Wisatawan Diminta Waspada

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |04:04 WIB
Pantai Parangtritis Mulai Diserbu Ubur-Ubur, Wisatawan Diminta Waspada
Wisatawan di Pantai Parangtritis diminta waspadai ubur-ubur. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - SAR Satlinmas Wilayah Operasi III Parangtritis meminta wisatawan mewaspadai adanya kemunculan ubur-ubur saat sedang berlibur di Pantai Parangtritis. Pasalnya sudah ada belasan wisatawan yang harus mendapatkan perawatan karena tersengat ubur-ubur dalam sepekan lalu.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah Operasi III Parangtritis, M Arif Nugraha mengatakan, selama tiga hari libur panjang 29 Juni hingga 1 Juli 2023 lalu, ada 15 wisatawan yang terpaksa dirawat karena disengat ubur-ubur.

"Sayangnya, kami tidak mendata dari mana asal mereka (para wisatawan yang tersengat ubur-ubur)," katanya, Senin (3/7/2023).

Munculnya ubur-ubur, kata dia, merupakan siklus yang biasa terjadi di perairan selatan DIY. Dia mengatakan, kemunculan ubur-ubur ini menjadi tanda peralihan musim panas ke dingin.

"Memang tidak setiap hari, biasanya musim dingin seperti ini. Memasuki Juni Agustus, selama itu ubur-ubur muncul ke permukaan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163169//malioboro-F2rq_large.JPG
Libur Panjang ke Yogyakarta? 5 Spot Ini Bikin Kamu Betah Nggak Mau Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/510/3128669//kasus_tenggelam-FMl1_large.jpg
3 Korban Kecelakaan Laut di Pantai Parangtritis Bakal Dapat Bantuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement