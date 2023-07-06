Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,4 Guncang Boroko dan Bolmut Sulawesi Utara

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 06 Juli 2023 |23:30 WIB
Gempa M4,4 Guncang Boroko dan Bolmut Sulawesi Utara
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya aktivitas gempa dengan magnitudo 4,4 mengguncang Boroko dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara (Sulut) pada, Kamis (6/7/2023).

Gempa yang terjadi pukul pukul 22.39 WIB, berada di 163 Km Barat Laut Boroko dan Bolmut, Sulut, dan berada di kedalaman 10 Km.

Gempa Mag:4.4, 06-Jul-2023 22:39:57WIB, Lok:2.34LU, 122.91BT (163 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:10 Km,” tulis @infoBMKG, yang dikutip Kamis (6/7/2023).

BMKG memberikan catatan disclaimer bahwa karena informasi yang mengutamakan kecepatan, maka hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi Gempa Sulut gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177870/gempa-eK5S_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Laut Banda Maluku, BMKG: Akibat Deformasi Batuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121/gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement