Gempa M4,4 Guncang Boroko dan Bolmut Sulawesi Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya aktivitas gempa dengan magnitudo 4,4 mengguncang Boroko dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara (Sulut) pada, Kamis (6/7/2023).

Gempa yang terjadi pukul pukul 22.39 WIB, berada di 163 Km Barat Laut Boroko dan Bolmut, Sulut, dan berada di kedalaman 10 Km.

“Gempa Mag:4.4, 06-Jul-2023 22:39:57WIB, Lok:2.34LU, 122.91BT (163 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:10 Km,” tulis @infoBMKG, yang dikutip Kamis (6/7/2023).

BMKG memberikan catatan disclaimer bahwa karena informasi yang mengutamakan kecepatan, maka hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)