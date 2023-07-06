Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil, Uang Rp15 Juta dan Laptop Hilang

SUKABUMI - Pencurian dalam kendaraan dengan modus pecah kaca terjadi di Jalan RA Kosasih, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Sejumlah barang berharga dan uang tunai berhasil diambil oleh 2 orang pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor.

Aksi kawanan perampok tersebut terekam kamera CCTV terlihat satu pelaku bertugas memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang yang ada dalam kendaraan, sedangkan satu orang lainnya menunggu di atas motor sebagai joki.

Pemilik kendaraan bernama Risma Yuliana (49), merupakan korban pencurian modus pecah kaca mobil itu, mengatakan kejadian itu terjadi di depan RM Jam Gadang sekira pukul 18.20 WIB saat mobilnya sedang terparkir di pinggir jalan.

"Pulang sore sekitar jam 5 lebih mau setengah 6 kondisi mobil diparkir di sana, memang udah biasa seperti itu gitu pas Maghrib itu pas kejadian, setelah Maghrib kan saya keluar beli konsumsi dulu buat anak-anak mau pada rapat di kantor" ujar Risma kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (6/7/2023).

Lebih lanjut Risma mengatakan, sebelumnya dirinya merasa sudah dibuntuti oleh kedua pelaku. Diduga para pelaku sudah menggambar keadaan sekeliling lokasi TKP dan memperhatikan gerak-gerik ia dan suaminya yang sering memarkir kendaraan Toyota Fortuner miliknya.

Atas kejadian tersebut, sejumlah barang milik korban seperti uang tunai senilai Rp15 juta, tas dan laptop merk Asus ikut hilang dibawa maling tersebut. Diperkirakan kerugian yang dialami Risma mencapai Rp27 juta.