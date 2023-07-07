Rumahnya Digeledah karena Dianggap Terlalu Kaya, Grup Wagner: Media Pemerintah Rusia Bidik Prigozhin

RUSIA - TV yang dikendalikan negara Rusia telah memulai kampanye nyata untuk mendiskreditkan bos Wagner Yevgeny Prigozhin setelah pemberontakannya yang gagal pada akhir Juni lalu.

Saluran televisi utama menunjukkan apa yang mereka katakan adalah gambar yang diambil selama penggeledahan di rumahnya yang mewah di luar St Petersburg, dengan alasan bahwa kekayaannya berdampak sangat buruk pada dirinya.

Mereka juga mengingat masa lalu kriminalnya dan mengatakan bahwa dia dituduh melakukan keserakahan. Namun gagal menyebutkan kegigihan Prigozhin dan sering kali aktif memberikan kritik yang kasar terhadap militer Rusia serta bagaimana mereka mengejar perang di Ukraina.

Ini adalah pertama kalinya mesin media pemerintah melaporkan Prigozhin begitu aktif, begitu pribadi, dan penuh dengan detail yang merusak tentang biografinya.

BACA JUGA: Melihat Kekuatan Tentara Militer Rusia dengan Tentara Bayaran Wagner Group

Hingga baru-baru ini, TV Rusia menampilkan citra positif kelompok tentara bayaran Wagner, yang telah berjuang bersama militer Rusia selama invasi ke Ukraina.

Foto-foto yang dikatakan berasal dari dalam rumah Prigozhin muncul di jaringan milik negara Rossiya 1 pada 5 Juli.

"Mari kita lihat bagaimana pejuang kebenaran ini hidup, seseorang yang memiliki dua hukuman pidana dan yang terus mengklaim bahwa orang lain adalah pencuri," kata seorang komentator di acara bicang-bincang '60 Minutes', dikutip BBC.