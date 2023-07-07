Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rumahnya Digeledah karena Dianggap Terlalu Kaya, Grup Wagner: Media Pemerintah Rusia Bidik Prigozhin

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:04 WIB
Rumahnya Digeledah karena Dianggap Terlalu Kaya, Grup Wagner: Media Pemerintah Rusia Bidik Prigozhin
Bos Wagner Yevgeny Prigozhin (Foot: AFP/Telegram)
A
A
A

RUSIA - TV yang dikendalikan negara Rusia telah memulai kampanye nyata untuk mendiskreditkan bos Wagner Yevgeny Prigozhin setelah pemberontakannya yang gagal pada akhir Juni lalu.

Saluran televisi utama menunjukkan apa yang mereka katakan adalah gambar yang diambil selama penggeledahan di rumahnya yang mewah di luar St Petersburg, dengan alasan bahwa kekayaannya berdampak sangat buruk pada dirinya.

Mereka juga mengingat masa lalu kriminalnya dan mengatakan bahwa dia dituduh melakukan keserakahan. Namun gagal menyebutkan kegigihan Prigozhin dan sering kali aktif memberikan kritik yang kasar terhadap militer Rusia serta bagaimana mereka mengejar perang di Ukraina.

Ini adalah pertama kalinya mesin media pemerintah melaporkan Prigozhin begitu aktif, begitu pribadi, dan penuh dengan detail yang merusak tentang biografinya.

Hingga baru-baru ini, TV Rusia menampilkan citra positif kelompok tentara bayaran Wagner, yang telah berjuang bersama militer Rusia selama invasi ke Ukraina.

Foto-foto yang dikatakan berasal dari dalam rumah Prigozhin muncul di jaringan milik negara Rossiya 1 pada 5 Juli.

"Mari kita lihat bagaimana pejuang kebenaran ini hidup, seseorang yang memiliki dua hukuman pidana dan yang terus mengklaim bahwa orang lain adalah pencuri," kata seorang komentator di acara bicang-bincang '60 Minutes', dikutip BBC.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement