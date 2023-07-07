Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buang Pembalut Sembarangan, Para Pekerja Wanita Dipaksa Lepas Pakaian hingga Bugil untuk Diperiksa Menstruasi

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:48 WIB
KENYA – Tiga orang telah ditangkap setelah karyawan perempuan di pabrik keju Kenya diduga dipaksa membuka pakaian hingga telanjang untuk memeriksa siapa yang sedang menstruasi.

Seorang manajer di Brown's Food Company mengumpulkan para pekerja wanita untuk mencari tahu siapa yang telah membuang pembalut ke tempat sampah yang salah.

Dia menyuruh para wanita telanjang setelah upaya untuk mendapatkan pengakuan tidak berhasil.

Brown's mengatakan telah menangguhkan manajer yang dituduh melakukan aksi tak terpuji itu sambil menunggu penyelidikan.

Polisi di Limuru mengatakan kepada media setempat jika tiga orang menghadapi tuduhan kejadian tidak senonoh atas insiden itu.

Dalam sebuah video yang diposting ke Facebook, Senator Gloria Orwoba mengatakan dia telah menerima "panggilan darurat" tentang insiden yang terjadi pada Senin (3/7/2023) malam.

“Seorang manajer telah menemukan pembalut bekas di salah satu tempat sampah, dan dari apa yang saya kumpulkan, tempat sampah itu tidak dimaksudkan untuk pembuangan pembalut bekas pakai,” katanya, dikutip BBC.

