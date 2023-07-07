Gempa M6 di Tanimbar Maluku Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa dengan magnitudo 6 di Barat Laut Tanimbar, Maluku, pada Jumat (7/7/2023) pukul 00.13 WIB dini hari, tidak berpotensi tsunami.

Gempa tersebut terjadi di kedalaman 162 km, tepatnya di 207 km Barat Laut Tanimbar.

“Gempa Magnitudo: 6.0, Kedalaman: 162 km, 07 Jul 2023 00:13:19 WIB, Koordinat: 7.17 LS-129.62 BT (207 km BaratLaut TANIBAR), Tidak berpotensi tsunami,” tulis @infoBMKG.

Menurut informasi susulan BMKG, gempa ini dirasakan hingga Saumlaki dengan pada skala III MMI atau getaran yang cukup terasa.

Namun, Prakirawan BMKG menyarankan kepada masyarakat sekitar untuk mewaspadai adanya gempa susulan.

“Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)