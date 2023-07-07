4 Fakta Lift Jatuh Tewaskan 7 Pekerja, Ternyata Digunakan Angkut Barang

BANDARLAMPUNG – Tujuh pekerja bangunan tewas setelah sebuah lift jatuh di Sekolah Islam Az Zahra. Para pekerja diketahui tengah mengerjakan pembangunan lapangan futsal di sekolah Islam tersebut.

Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini:

1. Polisi lakukan oleh TKP

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian itu. Dia mengungkap bahwa polisi telah memeriksa beberapa saksi.

"Kami sudah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara). Kami juga sudah mendata dan mengunjungi korban yang meninggal dunia," ujar Dennis saat ditemui di lokasi kejadian, Kamis (6/7/2023) pagi.

2. Polisi periksa 4 saksi

Dennis menuturkan, dalam penyelidikan tersebut, pihaknya telah menginterogasi sekitar empat orang saksi terkait jatuhnya lift barang yang dimuati oleh 9 korban itu.

"Kita sudah menginterogasi sekitar 4 saksi. Kita kumpulkan petunjuk-petunjuk terkait dengan peristiwa yang terjadi di Az Zahra," kata Dennis.