Ayah dan Anak Meninggal di Dalam Mobil, Diduga Keracunan AC

Jasad ayah dan anak ditemukan di dalam mobil (Foto : iNews)

BARITO UTARA - Jasad seorang ayah dan anaknya ditemukan di dalam mobil yang terparkir di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Diduga, korban meninggal akibat keracunan AC mobil.

Jasad seorang ayah dan anaknya tersebut ditemukan di area parkir Water Front City, di Jalan Panglima Batur, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Kamis 6 Juli 2023.

BACA JUGA: Mayat Pedagang Cilok Ditemukan di Aliran Sungai Cipanengah Sukabumi

Diduga, keduanya tewas akibat keracunan karbon monoksida lantaran tidur di dalam mobil dengan kondisi mesin hidup dan menyalakan AC mobil saat parkir sejak jam 12 malam.

Polisi yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad sopir travel dan anak laki-lakinya yang masih pelajar itu ke rumah sakit.

BACA JUGA: Kesaksian Mengejutkan Tetangga soal Ayah Simpan Jasad Anaknya di Kulkas

Sebelumnya korban ditemukan teman kerjanya saat hendak membangunkan.

"Namun, korban tak kunjung bangun saat mengetok pintu mobil. Saksi kemudian memanggil warga sekitar dan pihak kepolisian," ujar Kepala SPKT Polres Barito Utara, Ipda Margono.