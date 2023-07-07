Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ayah dan Anak Meninggal di Dalam Mobil, Diduga Keracunan AC

Fathur Rohman , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:38 WIB
Ayah dan Anak Meninggal di Dalam Mobil, Diduga Keracunan AC
Jasad ayah dan anak ditemukan di dalam mobil (Foto : iNews)
A
A
A

BARITO UTARA - Jasad seorang ayah dan anaknya ditemukan di dalam mobil yang terparkir di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Diduga, korban meninggal akibat keracunan AC mobil.

Jasad seorang ayah dan anaknya tersebut ditemukan di area parkir Water Front City, di Jalan Panglima Batur, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Kamis 6 Juli 2023.

Diduga, keduanya tewas akibat keracunan karbon monoksida lantaran tidur di dalam mobil dengan kondisi mesin hidup dan menyalakan AC mobil saat parkir sejak jam 12 malam.

Polisi yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad sopir travel dan anak laki-lakinya yang masih pelajar itu ke rumah sakit.

Sebelumnya korban ditemukan teman kerjanya saat hendak membangunkan.

"Namun, korban tak kunjung bangun saat mengetok pintu mobil. Saksi kemudian memanggil warga sekitar dan pihak kepolisian," ujar Kepala SPKT Polres Barito Utara, Ipda Margono.

Halaman:
1 2
      
