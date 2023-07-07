Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Bertemu Pelajar hingga Resmikan Papua Street Carnival di Papua

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |07:04 WIB
Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Bertemu Pelajar hingga Resmikan Papua Street Carnival di Papua
Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone)
A
A
A

PAPUA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari ketiga di Pulau Papua, pada Jumat, 7 Juli 2023. Mengawali kegiatannya, Kepala Negara diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan para pelajar Papua.

Setelahnya, Jokowi akan membuka sekaligus meresmikan Papua Street Carnival yang digelar di area Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura.

Pada siang hari usai melaksanakan ibadah salat Jumat, Jokowi akan berkunjung ke Pasar Pharaa, Kabupaten Jayapura, untuk meninjau harga sejumlah komoditas pangan dan membagikan bantuan kepada para pedagang.

Mengakhiri rangkaian kegiatan di Pulau Papua, Jokowi diagendakan untuk melakukan peninjauan di Waibu Agro Ecotourism, Kabupaten Jayapura.

Halaman:
1 2
      
