Cak Nun Pernah Alami Stroke Ringan, Bisa Atasi Sendiri

YOGYAKARTA - Kondisi Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun kini sedang dirawat intensif di RSUP Dr Sardjito lantaran mengalami pendarahan otak. Untuk diketahui, Cak Nun sebelumnya juga pernah mengalami stroke ringan.

Hal tersebut diungkapkan mantan sekretaris pribadi Cak Nun, Nur Janis Langgabuwana. Janis yang mengungkapkan Cak Nun sebelumnya pernah mengalami stroke ringan tetapi kemudian sembuh.

"Beliau bisa mengatasi atau recovery sendiri," ungkap Janis.

Dan kali ini merupakan yang ketiga kalina di mana pada serangan yang kedua, juga sempat ada pendarahan di otak dan berhasil sembuh

"Makanya setelah itu, kalau Maiayahan (pengajian rutin yang diadakan setiap bulan di sejumlah kota) itu hanya sampai jam 12 malam. Biasanya sampai jam 2 jam 3 pagi, sekarang sebelum jam 12.00 harus selesai," ungkapnya.

Terkait dengan jadwal pengajian selanjutnya, Janis mengaku tidak mengetahuinya secara pasti karena sudah lama tidak berinteraksi. Namun, biasanya kalau hendak Maiyahan di Yogyakarta dia akan dikabari.