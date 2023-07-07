Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Cak Nun Pernah Alami Stroke Ringan, Bisa Atasi Sendiri

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |03:08 WIB
Cak Nun Pernah Alami Stroke Ringan, Bisa Atasi Sendiri
Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun (Foto : Caknun.com)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kondisi Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun kini sedang dirawat intensif di RSUP Dr Sardjito lantaran mengalami pendarahan otak. Untuk diketahui, Cak Nun sebelumnya juga pernah mengalami stroke ringan.

Hal tersebut diungkapkan mantan sekretaris pribadi Cak Nun, Nur Janis Langgabuwana. Janis yang mengungkapkan Cak Nun sebelumnya pernah mengalami stroke ringan tetapi kemudian sembuh.

"Beliau bisa mengatasi atau recovery sendiri," ungkap Janis.

Dan kali ini merupakan yang ketiga kalina di mana pada serangan yang kedua, juga sempat ada pendarahan di otak dan berhasil sembuh

"Makanya setelah itu, kalau Maiayahan (pengajian rutin yang diadakan setiap bulan di sejumlah kota) itu hanya sampai jam 12 malam. Biasanya sampai jam 2 jam 3 pagi, sekarang sebelum jam 12.00 harus selesai," ungkapnya.

Terkait dengan jadwal pengajian selanjutnya, Janis mengaku tidak mengetahuinya secara pasti karena sudah lama tidak berinteraksi. Namun, biasanya kalau hendak Maiyahan di Yogyakarta dia akan dikabari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/338/2963702/pos-ronda-di-batu-ampar-roboh-dua-orang-dilarikan-ke-rumah-sakit-A3V8G8nVos.jpg
Pos Ronda di Batu Ampar Roboh, Dua Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/338/2894458/kronologi-bocah-di-bekasi-meninggal-dunia-diduga-korban-malapraktik-KxIdP7UNlm.jpg
Kronologi Bocah di Bekasi Meninggal Dunia Diduga Korban Malapraktik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/338/2893686/bocah-7-tahun-meninggal-diduga-korban-malpraktik-jawaban-enteng-rumah-sakit-risiko-operasi-GzTQkBIkfL.jpg
Bocah 7 Tahun Meninggal Diduga Korban Malpraktik, Jawaban Enteng Rumah Sakit: Risiko Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/519/2860419/wujudkan-mimpi-gus-sholah-ponpes-tebu-ireng-bersama-dompet-dhuafa-dirikan-rumah-sakit-GBZgjwgeAV.jpg
Wujudkan Mimpi Gus Sholah, Ponpes Tebu Ireng bersama Dompet Dhuafa Dirikan Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/337/2842381/cak-nun-sakit-sekjen-pbnu-doakan-segera-sembuh-dan-sehat-hoadZl8zJN.jpg
Cak Nun Sakit, Sekjen PBNU Doakan Segera Sembuh dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/519/2842282/alami-pendarahan-otak-cak-nun-dijadwalkan-ceramah-bersama-jamaah-maiyah-di-pasuruan-f51HzERog7.jpg
Alami Pendarahan Otak, Cak Nun Dijadwalkan Ceramah Bersama Jamaah Maiyah di Pasuruan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement