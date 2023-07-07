Tim Medis dan Polisi Diterjunkan Bantu Penanganan Banjir di Malang Selatan

MALANG - Polres Malang menerjunkan sejumlah personel untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Personel gabungan dari Polres Malang dan Polsek Tirtoyudo langsung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban yang terdampak banjir dan longsor, pada Jumat (7/7/2023).

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, petugas bersama warga dan relawan bahu membahu membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah warga, hingga menutupi jalan. Sebagian personel lain membantu mengevakuasi rumah yang roboh akibat diterjang banjir.

"Personel sudah diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor," kata Iptu Taufik melalui keterangan tertulisnya.

Taufik menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan tim medis dari kedokteran Polres Malang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang terdampak banjir. Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah kesehatan.

Nantinya, sasaran kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan, meliputi sejumlah wilayah yang terdampak banjir mulai Kecamatan Tirtoyudo, maupun daerah lain di Kabupaten Malang bagian selatan.

“Kami juga menyiapkan tim dari Dokkes Polres Malang untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga. Situasi pasca banjir tentunya berdampak tidak hanya psikis tapi juga fisik, untuk itu kita perlu melakukan antisipasi pencegahan penyakit yang muncul usai banjir seperti diare, demam, hingga ISPA," ungkapnya.