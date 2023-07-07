Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tim Medis dan Polisi Diterjunkan Bantu Penanganan Banjir di Malang Selatan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |23:18 WIB
Tim Medis dan Polisi Diterjunkan Bantu Penanganan Banjir di Malang Selatan
Banjir dan tanah longsor melanda Malang Selatan (Foto : MPI)
A
A
A

MALANG - Polres Malang menerjunkan sejumlah personel untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Kecamatan Tirtoyudo. Personel gabungan dari Polres Malang dan Polsek Tirtoyudo langsung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban yang terdampak banjir dan longsor, pada Jumat (7/7/2023).

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, petugas bersama warga dan relawan bahu membahu membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah warga, hingga menutupi jalan. Sebagian personel lain membantu mengevakuasi rumah yang roboh akibat diterjang banjir.

"Personel sudah diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor," kata Iptu Taufik melalui keterangan tertulisnya.

Taufik menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan tim medis dari kedokteran Polres Malang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang terdampak banjir. Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah kesehatan.

Nantinya, sasaran kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan, meliputi sejumlah wilayah yang terdampak banjir mulai Kecamatan Tirtoyudo, maupun daerah lain di Kabupaten Malang bagian selatan.

“Kami juga menyiapkan tim dari Dokkes Polres Malang untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga. Situasi pasca banjir tentunya berdampak tidak hanya psikis tapi juga fisik, untuk itu kita perlu melakukan antisipasi pencegahan penyakit yang muncul usai banjir seperti diare, demam, hingga ISPA," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement