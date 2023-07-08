Presiden Jokowi Apresiasi Waibu Agro Edu Tourism Milik PYCH Binaan BIN

PAPUA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji dan mengapresiasi Waibu Agro Edu Tourism milik Papua Youth Creative Hub (PYCH) binaan Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampung Kwadeware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Waibu Agro Edu Tourism merupakan pusat edukasi wisata yang berfokus pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Nama Waibu dari Waibu Agro Edu Tourism merupakan kepanjangan dari wajah baru Indonesia (Waibu), selain dari nama distrik di Jayapura tersebut.

Menurut Jokowi, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan serta memberikan dukungan kepada anak muda PYCH yang menjadi garda terdepan dalam upayanya ikut dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.

"Kreativitas anak-anak muda di Papua, di tampung, diedukasi di sini. Diberikan pembelajaran, baik mengenai packaging, baik mengenai hidroponik, baik mengenai pemeliharaan ayam, peternakan ayam, baik juga mengenai perikanan, kemudian pembuat makanan ternak, makanan ikan, semuanya diadakan training, pelatihan disini," kata Presiden Jokowi usai meninjau Waibu Agro Edu Tourism, Jumat 7 Juli 2023.

Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya memulai dari pasar. Dia mengatakan permintaan dari pasar harus menjadi acuan dalam memulai produksi.

Misalnya, jika permintaan adalah telur, maka produksi ayam telur harus dilakukan. Jika permintaan adalah daging ayam, berarti perlu mengembangkan ayam pedaging. Memulai dari pasar adalah hal yang penting. Semua harus dimulai dari permintaan pasar.