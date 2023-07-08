Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Presiden Jokowi Apresiasi Waibu Agro Edu Tourism Milik PYCH Binaan BIN

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:16 WIB
Presiden Jokowi Apresiasi Waibu Agro Edu Tourism Milik PYCH Binaan BIN
Presiden Jokowi dan Kepala BIN Budi Gunawan di Papua (foto: dok ist)
A
A
A

PAPUA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji dan mengapresiasi Waibu Agro Edu Tourism milik Papua Youth Creative Hub (PYCH) binaan Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampung Kwadeware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Waibu Agro Edu Tourism merupakan pusat edukasi wisata yang berfokus pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Nama Waibu dari Waibu Agro Edu Tourism merupakan kepanjangan dari wajah baru Indonesia (Waibu), selain dari nama distrik di Jayapura tersebut.

Menurut Jokowi, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan serta memberikan dukungan kepada anak muda PYCH yang menjadi garda terdepan dalam upayanya ikut dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.

"Kreativitas anak-anak muda di Papua, di tampung, diedukasi di sini. Diberikan pembelajaran, baik mengenai packaging, baik mengenai hidroponik, baik mengenai pemeliharaan ayam, peternakan ayam, baik juga mengenai perikanan, kemudian pembuat makanan ternak, makanan ikan, semuanya diadakan training, pelatihan disini," kata Presiden Jokowi usai meninjau Waibu Agro Edu Tourism, Jumat 7 Juli 2023.

Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya memulai dari pasar. Dia mengatakan permintaan dari pasar harus menjadi acuan dalam memulai produksi.

Misalnya, jika permintaan adalah telur, maka produksi ayam telur harus dilakukan. Jika permintaan adalah daging ayam, berarti perlu mengembangkan ayam pedaging. Memulai dari pasar adalah hal yang penting. Semua harus dimulai dari permintaan pasar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BIN Presiden jokowi Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement