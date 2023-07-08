Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kepergok Curi Motor di Masjid, Bandit Ini Todongkan Senpi ke Jamaah

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:22 WIB
Kepergok Curi Motor di Masjid, Bandit Ini Todongkan Senpi ke Jamaah
Bandit todongkan senpi ke jamaah masjid (foto: dok ist)
BANDARLAMPUNG - Aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman Masjid Al-Muhajirin, Jalan Rajabasa Raya, Way Halim, Bandarlampung, berhasil digagalkan oleh salah satu jamaah masjid, pada Jumat 7 Jjuli 2023.

Bahkan, saat hendak kabur, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata ke arah jamaah.

Dari rekaman cctv masjid, awalnya tiga orang pelaku mengendarai dua sepeda motor jenis matic, dan melaju di jalan raya. Ketika sampai di depan masjid, ketiganya berputar arah dan langsung masuk ke halaman masjid, karena melihat beberapa motor terparkir.

Ketiga pelaku lalu menyambangi motor yang sedang terparkir. Satu orang yang menggunakan kaos coklat dan celana pendek mendekati sepeda motor, dan merusak kunci kontak. Sedangkan, dua pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil memantau lokasi sekitar.

Halaman:
1 2
      
