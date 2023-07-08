Bocah Hanyut di Sungai Batanghari Ditemukan Tewas, Mengapung Sejauh 96 Km

BATANGHARI - Setelah tiga hari mencari pencarian, akhirnya seorang bocah berusia 4 tahun yang dikabarkan tenggelam saat menggunakan perahu ketek bersama ibunya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Korban berinisial R tersebut ditemukan masyarakat, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi, TNI, Polri, BPBD Batanghari dalam kondisi mengapung di pinggir Sungai Batanghari.

"Korban R ditemukan oleh masyarakat di Desa Rambahan, Kecamatan Maro Sebo Ilir dalam kondisi mengapung di pinggir Sungai Batanghari dalam keadaan meninggal dunia sejauh 96 Km dari lokasi kejadian," ujar Kepala Humas Basarnas Jambi, Lutfi, Sabtu (8/7/2023).

Sebelumnya, kata dia, tim gabungan sudah memperluas area pencarian terhadap korban tenggelam sejauh 10 Km. Saat ditemukan warga, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi ditemukannya korban.

"Kemudian petugas gabungan langsung mengevakuasi korban menuju rumah duka menggunakan ambulance dan Rubber Boat," ujar Lutfi.

Setelah korban berhasil di evakuasi menuju rumah duka, katanya, tim yang terlibat pelaksanaan pencarian korban tenggelam tersebut kembali ke kesatuan masing-masing.