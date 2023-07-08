Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sahabat Ganjar Gelar Pekan Olahraga Dorong Minat Pemuda-pemudi Berprestasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:25 WIB
Sahabat Ganjar Gelar Pekan Olahraga Dorong Minat Pemuda-pemudi Berprestasi
Sahabat Ganjar gelar Pekan Olahraga Gol Ganjar (Foto: Ist)
JAKARTA - Sahabat Ganjar (Saga) kembali menggelar pekan olahraga di berbagai kota. Kali ini, kompetisi futsal putra-putri yaitu Gol Ganjar di Gor Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu (8/7/2023).

Saga menggelar pekan olaharaga untuk mendorong atlet-altlet muda berprestasi dari daerah hingga nasional. Berbagai peserta baik putra maupun putri dari berbagai wilayah di Jawa Tengah ikut berpartisipasi dalam ajang ini.

Penuh semangat dan kegembiraan mereka bertanding dengan menunjukkan kemampuan dan kerja sama yang luar biasa.

Menurut Ketua DPC Kota Tegal, Adi, tujuan dari penyelenggaraan kompetisi futsal untuk mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Kegiatan ini juga wujud nyata dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

Mengingat Ganjar Pranowo merupakan figur yang berkomitmen terhadap pengembangan olahraga futsal dan olahraga pada umumnya.

"Pertandingan Gol Ganjar ini adalah salah satu wujud dukungan kami terhadap Ganjar Pranowo dan juga upaya kami untuk mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam futsal,” ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Adi berharap melalui ajang ini bisa semakin kenal lebih dekat dengan figur Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpre 2024. 

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan sosok Ganjar Pranowo yang insya Allah menjadi Presiden Indonesia tahun 2024, serta menginspirasi generasi muda untuk aktif dalam kegiatan olahraga,” katanya.

Salah satu peserta, Olivia mengaku sangat antusias dengan kegiatan kompetisi futsal ini. “Saya senang bahwa akhirnya ada pertandingan futsal se-kota Tegal lagi, semoga dari lomba ini bisa banyak yang suka futsal dan banyak yang berprestasi,” kata Olivia.

