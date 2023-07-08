Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dapat 9 Mandat dari Emak-Emak, Ganjar Pranowo : Inisiatif Luar Biasa

Hari Tambayong , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |02:04 WIB
Ganjar Pranowo temui 10 ribu emak-emak di Surabaya (Foto: iNews)
SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menemui 10 ribu orang dari Gerakan Emak-Emak relawan Ganjar Pranowo atau Gemar GP, Jumat 7 Juli 2023, siang.

Dalam pertemuan tersebut Ganjar Pranowo yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024, menerima 9 mandat hasil kongres relawan emak-emak itu di Jawa Timur. Salah satunya termasuk menyangkut persoalan perempuan mulai dari akses pendidikan, hingga peduli terhadap kelompok profesi perempuan.

Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menerima 9 mandat jika terpilih menjadi presiden republik indonesia periode 2024-2029. Beberapa poin mandat yang disampaikan oleh para emak-emak ini adalah tetap menjaga negara kesatuan republik indonesia, menguatkan toleransi, serta menghapus radikalisme dari Indonesia.

Dalam acara safari politik di Surabaya ini, Ganjar mengaku senang karena gerakan perempuan di Jawa Timur, khususnya emak-emak dinilai sangat luar biasa. Dalam pertemuan itu Ganjar mengaku selain mendapatkan mandat jika terpilih sebagai presiden, juga menerima sejumlah masukan terkait persoalan perempuan.

Di antaranya masalah akses pendidikan, kesehatan, pencegahan KDRT, dan peduli terhadap kelompok profesi perempuan.

"Menurut saya, ini inisiatif yang luar biasa dan sinyal perempuan sudah mulai paham dan ini perjuangan bersama," ujar Ganjar.

