Jembatan Putus dan Longsor, Polisi Alihkan Lalin Jalur Malang-Lumajang

MALANG - Polisi bersiaga lantaran putusnya jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Lumajang. Penyiagaan personel tersebut dengan memasang papan imbauan dan informasi ke pengendara jalan yang melintas.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang melakukan imbauan kepada warga yang hendak melintas jalur Malang Pronojiwo–Lumajang, agar berbalik arah melewati jalur asuruan–Probolinggo–Lumajang.

BACA JUGA: 493 Warga Lumajang Mengungsi Pasca Banjir Lahar Dingin Semeru dan Tanah Longsor

"Sejak terjadi longsor, jalur tidak bisa dilalui karena tertimbun material tanah dan lumpur. Kami memberikan imbauan pengalihan arus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur yang tertutup longsor," kata Taufik dikonfirmasi Jumat (7/7/2023), malam.

Pihaknya pun meminta masyarakat tetap berhati-hati saat berkendara mengingat cuaca hujan masihmengguyur wilayah Kecamatan Ampelgading dan sekitarnya. Pengendara jalan yang melintas juga diminta lebih konsentrasi dan waspada saat melintasi titik-titik jalan yang rawan longsor.

BACA JUGA: Tim Medis dan Polisi Diterjunkan Bantu Penanganan Banjir di Malang Selatan

Apalagi di wilayah Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, yang merupakan perbatasan masuk ke Kabupaten Lumajang, jembatannya juga terputus akibat luapan banjir.

"Kami mengimbau bagi warga yang hendak melintas ke arah Kabupaten Lumajang, untuk menggunakan jalur lain bisa melewati Pasuruan-Probolinggo. Pengalihan arus dilakukan karena hingga kini jalur tersebut masih belum dapat dilintasi oleh kendaraan," jelasnya.