INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Jembatan Putus dan Longsor, Polisi Alihkan Lalin Jalur Malang-Lumajang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |03:18 WIB
Jembatan Putus dan Longsor, Polisi Alihkan Lalin Jalur Malang-Lumajang
Polisi alihkan lalu lintas Malang-Lumajang akibat jembatan putus dan longsor (Foto : Satlantas Polres Malang)
A
A
A

 MALANG - Polisi bersiaga lantaran putusnya jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Lumajang. Penyiagaan personel tersebut dengan memasang papan imbauan dan informasi ke pengendara jalan yang melintas.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang melakukan imbauan kepada warga yang hendak melintas jalur Malang Pronojiwo–Lumajang, agar berbalik arah melewati jalur asuruan–Probolinggo–Lumajang.

"Sejak terjadi longsor, jalur tidak bisa dilalui karena tertimbun material tanah dan lumpur. Kami memberikan imbauan pengalihan arus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur yang tertutup longsor," kata Taufik dikonfirmasi Jumat (7/7/2023), malam.

Pihaknya pun meminta masyarakat tetap berhati-hati saat berkendara mengingat cuaca hujan masihmengguyur wilayah Kecamatan Ampelgading dan sekitarnya. Pengendara jalan yang melintas juga diminta lebih konsentrasi dan waspada saat melintasi titik-titik jalan yang rawan longsor.

Apalagi di wilayah Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, yang merupakan perbatasan masuk ke Kabupaten Lumajang, jembatannya juga terputus akibat luapan banjir.

"Kami mengimbau bagi warga yang hendak melintas ke arah Kabupaten Lumajang, untuk menggunakan jalur lain bisa melewati Pasuruan-Probolinggo. Pengalihan arus dilakukan karena hingga kini jalur tersebut masih belum dapat dilintasi oleh kendaraan," jelasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
